La Bundesliga en direct aujourd’hui: SK Sturm

Le retour après la pause de Corona ne pouvait pas être plus différent pour Sturm et Red Bull Salzburg. Néanmoins, il y a beaucoup pour les deux dans ce duel inégal. SPOX vous montre où regarder les matchs à la télévision, en direct et en direct

Sturm – Salzbourg Score: 1: 5 (1: 4)

Buteur: Hierländer (16e) ou Szoboszlai (8e, 10e, 43e), Daka (21e), Hwang (66e)

Carton rouge: Nestor El Maestro, Spendlhofer (24.), Dinkor (70.)

SK Sturm – FC Salzburg: la composition de l’équipe

Tempête: Siebenhandl – Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Donkor, Hierländer – Jäger, Ljubic – Kiteishvili – Röcher, Balaj

Banque: Schützenauer – Despodov, Huspek, Friesenbichler, Dominguez, Leitgeb, Trummer

Salzbourg: Stankovic – Vallci, Wöber, Onguene, Ulmer – Adeyemi, Ashimeru, Junuzovic, Szoboszlai – Hwang, Daka

Banque: Coronel – Ramalho, Farkas, Mwepu, Berisha, Okafor

Alors que le SK Sturm a commencé avec deux faillites amères (1: 3 contre WAC, 0: 4 contre Rapid) dans le groupe maître, Master Salzburg était plus fort que jamais sous Jesse Marsch. Selon le formateur Nestor El Maestro, les habitants de Graz sont dans une « petite profondeur » d’où il est important de s’écarter rapidement si vous voulez avoir un mot pour les lieux internationaux.

Cependant, il faut des points pour gagner contre la Liga-Croesus Salzburg. Les Bulls sont sortis de la pause comme s’ils avaient été abattus d’un pistolet, ils ont conservé six points avec des buts de 8: 0 (2: 0 contre Rapid, 6: 0 contre Hartberg) et sont en bonne voie de remporter à nouveau le championnat. Le sixième tableau de Graz ne devrait pas devenir une pierre d’achoppement.

Groupe maître: la 25e journée

Bundesliga en direct: Sturm Graz contre Red Bull Salzburg à la télévision et en direct

Pour le cracker du 25e round le ORF droits garantis après que la critique du manque de transmission de SK Sturm a été soulevée. La transmission commence à 20 h 15 et est menée comme d’habitude par Rainer Pariasek et ses experts Herbert Prohaska et Helge Payer. Le jeu est commenté par Thomas König.

Le jeu est également sur l’émetteur payant Ciel Être visible. L’émission commence à 20h30. Sky Sport Austria 1, juste après la conférence de LASK – Rapid et WAC – Hartberg.

Si vous voulez suivre le match en ligne, vous pouvez regarder le flux ORF TVthek ou le flux Sky Go Se replier sur.

Tempête contre Salzbourg en direct

Alternativement, vous pouvez suivre le jeu sur notre LIVETICKER.

La table du groupe maître