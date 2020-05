Les derniers enfants sur terre dépeignent les zombies mieux que les morts-vivants

– Publicité –



L’article concerne les derniers enfants sur terre qui dépeignent les zombies mieux que les morts-vivants. Pensez à l’époque où vous étiez collège. Avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si tous les parents étaient partis et que vous aviez la capacité de faire, manger et jouer ce que vous vouliez? Douce vie, hein? Et si vous deviez combattre des zombies et d’énormes monstres pour le faire? C’était le concept de la série de livres à succès de Max Brallier Les derniers enfants Terre, qui a été transformé en une série Netflix.

Zombies dans The Last Kids in Earth vs dans The Walking Deads

The Last Kids on Earth de Netflix montre comment un tas de lycéens gèrent les zombies bien mieux que The Walking Dead d’AMC.

Bien qu’il n’ait plus le même coup de poing ou ne reçoive plus de notes record, The Walking Dead détient toujours une place majeure dans la culture pop comme la série télévisée qui a ramené les zombies à l’œil du grand public. Les zombies étaient plus ou moins réservés aux films, mais AMC a vraiment pimenté les dimanches soirs avec son adaptation de The Walking Dead.

The Last Kids in Earth basé sur

The Last Kids On Earth est basé sur une série de livres de Max Brallier, qui fait partie des producteurs exécutifs de l’émission. Le format se rapproche de la série de livres de la série la plus vendue, donc, pour l’instant, nous n’obtenons que le livre de 67 minutes, avec les livres suivants à suivre. Dans ces livres, les quatre adolescents et Rover font face à différents monstres et à de nouveaux défis pour survivre.

Bien que le format soit un peu inhabituel, il sert bien ce spectacle. Ce qui reste proche du format du livre a permis une narration plus vaste, rendant le premier épisode plus proche d’un film qu’une série épisodique.

L’histoire du premier épisode a un début, un milieu et une fin; malgré le fait que nous savons que le groupe fera face à plus de dangers dans d’autres épisodes, avoir un arc complet dans le premier épisode nous donne un sentiment plus satisfaisant à la fin, où toutes les actions et les lignes drôles ont été lancées pour propulser l’histoire.

Les détails du complot

Cependant, en 10 saisons, il est intéressant de voir comment l’alliance de Hilltop, du Royaume, d’Alexandrie et d’autres endroits comme Oceanside lutte. Ils n’ont pas évolué autant et sont toujours considérés comme des proies pour les morts-vivants, ce qui signifie qu’ils n’ont vraiment pas bien géré l’apocalypse zombie. Cependant, si vous voulez voir comment les zombies devraient être rassemblés de manière à ne pas affecter la vie négativement, négativement, ne cherchez pas plus loin que Les derniers enfants de la terre de Netflix.

Le style de la narration

The Last Kids on Earth incarne un style différent de celui des enfants, et aussi parce que les zombies sont une menace secondaire. Le principal est la horde de monstres extraterrestres largués dans Wakefield grâce à un portail mystérieux, qui laisse quatre enfants – Jack, June, Quint et Dirk – pour survivre parmi eux. Et ils le font de la manière la plus simple et la plus efficace, bien que la ville soit envahie par les morts-vivants.

La survie

Plus nous apprenions à connaître Jack, plus nous nous enracinions pour qu’il puisse survivre et rencontrer June, malgré le fait que sa vision de June soit plus romantique que réaliste. June donne des coups de pied et prend des noms, mais même les gens difficiles comme June ou Dirk doivent avoir des amis dans un environnement où les amis sont presque impossibles à trouver.

Nous étions simplement heureux que les scénaristes aient eu l’espace pour donner aux personnages principaux l’espace dont ils avaient besoin pour devenir de vrais personnages et non les dessins animés qu’ils sont. De plus, le spectacle nous a fait rire à plusieurs reprises, ce que les vieux brumeux croustillants comme nous font rarement avec les spectacles destinés aux préadolescents et aux adolescents.

