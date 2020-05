BMO est un héros conquérant – / Film

Il y a un nouveau shérif en ville et c’est super adorable. Le robot genderfluid préféré de tous est de retour Adventure Time: Distant Lands, dont le premier épisode met BMO à l’honneur. BMO a toujours été un joueur de soutien mignon, mais dans son prochain épisode de la série de quatre nouveaux spéciaux animés HBO Max, le robot doué de sensations joue le shérif et le héros conquérant. Regardez le BMO-centric Adventure Time: Distant Lands teaser ci-dessous.

Adventure Time Distant Lands Teaser

Si quelqu’un peut sauver cette planète, c’est le shérif BMO. #AdventureTimeDistantLands streaming bientôt sur #HBOMax. ??? pic.twitter.com/OFTCO78VES – HBO Max (@hbomax) 8 mai 2020

BMO est peut-être incapable d’émotion, mais il peut toujours apprécier d’être le héros conquérant d’une planète extraterrestre dans le premier épisode de Adventure Time: Distant Lands. Le nouveau teaser de l’épisode 1 des spéciaux animés de HBO Max, intitulé «BMO», commence comme une action-aventure sombre et dangereuse, présentant de façon inquiétante «un monde extraterrestre condamné au bord de la destruction». Soudain, quelque chose s’écrase du ciel. Mais au lieu d’un guerrier intimidant sortant des ruines, c’est l’adorable console de jeu vidéo sensible BMO. BMO s’associe à un nouveau personnage de type lapin pour sauver la planète extraterrestre, et il est mignon de le faire – enfiler un chapeau de shérif et commander son nouvel ami comme un cheval.

BMO a déjà vécu ses propres aventures, mais elle ne s’est jamais lancée dans une aventure aussi grande et à la taille d’une superproduction que celle-ci. Il est tout à fait approprié que BMO puisse jouer dans un film de science-fiction, car il y a juste quelque chose de si intrinsèquement drôle à propos d’un airhead mignonne tombant dans une aventure spatiale sauvage.

Voici le synopsis du premier épisode de Adventure Time: Distant Lands, intitulé «BMO»:

«Lorsqu’il y a une urgence spatiale mortelle dans les confins de la galaxie, il n’y a qu’un seul héros à appeler, et ce n’est probablement pas BMO. Sauf que cette fois c’est le cas!

Adventure Time: Distant Lands ramène le créateur de la série Pendleton Ward et met en vedette les personnages préférés des fans Finn, Jake, Marceline, Princess Bubblegum, BMO et Peppermint Butler dans quatre nouveaux épisodes qui feront leurs débuts lors du lancement de HBO Max. Les deux premiers spéciaux qui seront diffusés en 2020 sont «BMO» et «Obsidian» » une histoire centrée sur Marceline et la princesse Bubblegum, tandis que «Wizard City» de Peppermint Butler et la réunion de Finn et Jake «Together Again» suivra à des dates non divulguées.

Un suivi de la célèbre série animée Cartoon Network, Terres lointaines on dirait qu’il reprendra cette comédie surréaliste et trippante qui a fait Temps de l’aventure un classique culte et lauréat de huit Primetime Emmy Awards, d’un Peabody Award et d’innombrables autres distinctions.

Adventure Time: Distant Lands débute bientôt sur HBO Max.

