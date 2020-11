Les critiques du Joker et d’Orson Welles de David Fincher ne devraient pas avoir d’importance

in

Mais bien sûr, il y a le contrepoint. Par exemple, Welles a écrit des séquences significatives et finalement iconiques dans Citoyen Kane, auquel il n’est pas fait allusion dans Fincher’s Mank. De même, Welles est également l’un des rares réalisateurs de l’histoire d’Hollywood à partager son écran titre avec son directeur de la photographie, qui semblait visuellement être Welles donnant à Tolland un crédit égal pour Citoyen Kanel’esthétique révolutionnaire.

Mais la vérité est que tout le monde, que ce soit les fans de bandes dessinées sur Internet ou les électeurs de l’Académie qui regardent leurs bulletins de vote, ne devrait pas prendre ces choses si personnelles ou au sérieux. Cela fait plus de 50 ans que Roland Barthes a inventé le terme «Mort de l’auteur», qui soutenait en substance qu’une œuvre d’art (ou «texte») devait être évaluée uniquement sur son propre mérite et dans le vide, avec les idées , les aspirations et l’histoire personnelle de «l’auteur» sont dénuées de sens.

C’est une manière étroite d’évaluer l’art, et en tant que critique moi-même, je trouve ce que Barthes appelait les «paratexts» – le contexte historique de l’œuvre ou de l’auteur – est parfois le plus intéressant. Il est certainement presque impossible de séparer les opinions de Fincher sur Welles de Mank lorsque le film agit comme un défi direct à l’idée que Welles mérite tout crédit pour Citoyen Kanescénario de.

Cependant, si vous aimez les films de David Fincher, de Sept et Club de combat à Zodiaque et Le réseau social, pourquoi devrait-il ne pas aimer Joker ou l’ego de Welles influe-t-il sur votre opinion sur son nouveau film, même s’il s’agit d’une critique de deux heures de Welles? Et si vous prévoyiez de regarder Mank, l’entendre se référer aux films de super-héros pour l’essentiel comme des «repas heureux» ne devrait vraiment avoir aucune influence sur vous en frappant «Play» le 4 décembre.