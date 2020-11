Hulu augmentera son abonnement mensuel à l’offre de télévision en direct de 10 $

Hulu augmente les prix de son offre de diffusion télévisée en direct. À partir du 18 décembre, les abonnés devront payer 10 $ de plus par mois (de 54,99 $ à 64,99 $), ce qui représente une augmentation de 18%.

L’abonnement à la télévision en direct de Hulu comprend les quatre réseaux de diffusion et une multitude de réseaux câblés et premium (ce dernier coûte un supplément), ainsi que le principal service à la demande de Hulu. Hulu compte plus de 4 millions d’abonnés pour l’offre groupée Live TV, en plus de plus de 32 millions qui s’abonnent au Hulu régulier.

Le nouveau prix met Hulu à égalité avec YouTube TV, qui a également augmenté ses prix plus tôt cette année. Les plus petits forfaits de streaming comme SlingTV et Philo sont moins chers, mais offrent moins de chaînes.

Lorsque Hulu a lancé pour la première fois son offre de télévision en direct en 2017, elle coûtait 40 $. Mais c’est devenu un thème pour les forfaits de télévision en streaming, qui se présentaient initialement comme une alternative moins chère et plus facile aux forfaits de télévision payante coûteux qui obligeaient souvent les clients à signer des contrats. Bien que les contrats ne fassent toujours pas partie des forfaits de streaming, ce qui permet aux utilisateurs de passer plus facilement de l’un à l’autre sans obstacles, les prix sont désormais plus conformes à ce que coûterait un forfait normal de télévision payante.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a décrit Hulu + Live TV comme un moyen pour l’entreprise de conserver les coupe-câbles lors de l’appel des résultats de l’entreprise la semaine dernière: «Cela donne vraiment l’utilité que les consommateurs pourraient normalement trouver auprès de l’abonné du câble ou du satellite et être en mesure d’obtenir il arrive directement à leur domicile. »