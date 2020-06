Les Critics Choice Awards 2021 ont été repoussés

Les 2021 Critics Choice Awards ont été reportés. À la suite du report et de la prolongation des autres récompenses majeures, les dates limites de soumission de ces derniers jours étant inévitables, il était inévitable que d’autres devraient également déménager. La nouvelle date du spectacle sera le 7 mars 2021 et est toujours prévue comme un spectacle en direct avec un public. Bien sûr, cela peut changer. Les Critics Choice Awards seront organisés par Taye Diggs, qui a également accueilli les trois dernières années. La remise des prix sera diffusée sur The CW. Variety a eu la nouvelle du déménagement.

Critic Choice Awards a un calendrier étrange

Regardez à quel point la chronologie commence tôt pour ce spectacle. Rappelez-vous: ils honorent la télévision et le cinéma:

Chronologie des prix de la télévision

2 novembre 2020 – Soumissions ouvertes

4 janvier 2021 – NomComs entame son examen

15 janvier 2021 – NomComs émet des recommandations

18 janvier 2021 – Annonce des nominations aux Critics Choice Awards TV

4 mars 2021 – Les derniers bulletins de vote sont distribués aux membres de la Branche de télévision de l’ACC

5 mars 2021 – Date limite de retour des bulletins finaux

Chronologie des Film Awards

1er février 2021 – Les bulletins de mise en candidature sont envoyés aux membres de la Direction générale du film de l’ACC

5 février 2021 – Date limite de retour des bulletins de candidature

7 février 2021 – Annonce des nominations aux films des Critics Choice Awards

4 mars 2021 – Les derniers bulletins de vote sont distribués aux membres de la Direction générale du film de l’ACC

5 mars 2021 – Date limite de retour des bulletins finaux

La télévision obtient cinq mois pour les soumissions, tandis que le film obtient environ un mois. C’est assez fou. De plus, en ce moment, c’est un peu fou de penser aux remises de prix. À quoi vont ressembler ceux-ci l’année prochaine? Oui, ils sont trop nombreux, mais même ainsi, ils sont toujours amusants à regarder, et si une émission comme les Critics Choice Awards n’a pas d’audience, cela changera toute la dynamique de l’émission. Y aura-t-il même suffisamment de films sortis à ce stade pour récompenser? C’est fou de penser à s’inquiéter de la saison des récompenses à un moment comme celui-ci, mais nous y voilà.

