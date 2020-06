Le Real Madrid gagne également contre Valence grâce au double pack Benzema

Le Real Madrid continue de faire pression sur le FC Barcelone, rival de la compétition, pour la course au titre. Les Kings ont gagné 3-0 (0-0) contre le Valencia CF jeudi soir et ont remporté leur deuxième victoire lors du deuxième match après la pause obligatoire de Corona.

Le déficit aux dirigeants de Barcelone n’est encore que de deux points, les Catalans doivent affronter le FC Séville, troisième, vendredi soir.

Karim Benzema (61./86.) Et Marco Asensio (74.) ont remporté la victoire du Real avec leurs buts en seconde période. Lee Kang-in de Valence a vu le carton rouge (89.) peu avant la fin en raison d’un jeu déloyal difficile.

Real Madrid: Marco Asensio avec un retour de rêve après une rupture du ligament croisé

Pour Asensio, c’était la première utilisation après sa rupture du ligament croisé en juillet dernier. Le joueur de 24 ans a marqué son premier contact avec le ballon à peine 31 secondes après son arrivée, et il a également préparé le dossier de Benzema 3-0. Cela avait un caractère de rêve absolu, après que le Français ait traité la passe mi-haute d’Asensios pour qu’il laisse un défenseur de Valence sortir et ensuite chasser le ballon dans le coin avec une volée.

Quatre jours après la victoire facile contre le candidat à la relégation SD Eibar (3-1), le Real a été plus difficile à affronter le candidat à la Ligue Europa juste avant la pause. Le joueur national Toni Kroos, encore buteur contre Eibar, est venu à plusieurs reprises à la fin, mais seuls les invités ont touché le filet en première mi-temps: le but de Rodrigo Moreno n’a pas été donné après une longue étude des images vidéo à cause du hors-jeu (24.). Après le redémarrage, Real a pris le contrôle plus clairement.