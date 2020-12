Les concepteurs créent des produits à partir de déchets pour l’exposition Processus métaboliques pour les restes

Six studios de design suédois ont produit des objets et des matériaux à partir de déchets industriels, y compris des socles en frêne et des pots de fleurs à partir de pommes, pour une exposition à Malmö, en Suède.Les designers ont fait équipe avec des fabricants dans le cadre du projet en cours What Matter_s 2.0, qui est organisé par l’institution culturelle Form Design Center.Les résultats seront présentés lors de l’exposition Métabolic Processes for Leftovers en janvier, organisée par Kiosk Studio, basé à Copenhague.Six designers ont participé au projetChacun des six studios a été invité à créer un matériau durable ou produit utilisant des déchets issus des processus de production industrielle d’une entreprise. Parmi les studios participants figurait Henriksson & Lindgren, qui travaillait avec Kiviks Musteri, surtout connu pour la production de cidre et de vin de fruits. « La vitesse des équipes de conception datait des fabricants, et nous avons choisi Kiviks Musteri parce qu’ils se démarquaient des autres car leurs déchets étaient tous organiques et nous avons vu cela comme un défi passionnant à travailler », a déclaré Henriksson & Lindgren à Dezeen.Henriksson & Lindgren ont fabriqué des pots de fleurs et des pinces à plantes à partir de déchets de pommes. Henriksson & Lindgren a travaillé avec deux entreprises de Skåne pour développer un bioplastique à partir de la boue. Honext développe un matériau de construction recyclable à base de fibres de cellulose à partir de vieux papiers « Le groupe polymère PHA est constitué à partir de l’alimentation des bactéries dans les boues, et les bactéries produisent le biopolymère », ont déclaré les concepteurs. « Les pots peuvent être fabriqués à partir de PHBV, qui est le type de PHA que vous sortiriez des boues de l’industrie Kiviks, qui est extrudé en filament d’impression 3D, puis imprimé dans une imprimante 3D ordinaire. « Les pots et les clips peuvent être compostés Le polymère se décompose même par temps froid dans l’océan sans se transformer en microplastique, selon les concepteurs. Il faudra environ six mois pour se biodégrader dans un compost de jardin ordinaire. « L’idée est que les pots et les clips peuvent être utilisés plusieurs fois et compostés s’ils se cassent. Si un clip tombe par erreur d’une plante et disparaît, il n’y a aucun mal. Les piédestaux de Kajsa Willner rendent hommage aux conceptions romaines La designer Kajsa Willner a collaboré avec la société de pâtes et papiers Stora Enso pour transformer les cendres de biocarburant de son processus de production en une série de piédestaux aux formes historiques. Je crois qu’une clé importante peut être de regarder en arrière dans l’histoire pour trouver des solutions », a déclaré Willner à Dezeen.« En commençant par les pyramides égyptiennes, jusqu’aux temples de la Grèce et plus tard aux Romains qui ont produit du béton romain à partir de cendres volcaniques, j’ai trouvé des recherches contemporaines. sur géopolymère, souvent à base de cendre de charbon. « Le concepteur pense que le matériau pourrait remplacer le ciment Portland » Le géopolymère est une structure 3D inorganique formée entre SiO2 amorphe et Al2O3 à chaleur moyenne (abo ut 100 degrés) en présence d’alcali fort », a-t-elle expliqué.« Ces composants se trouvent en fortes concentrations dans les cendres volantes de la combustion du charbon, qui ont fait l’objet de recherches les plus importantes, mais ils se trouvent également en plus petites quantités dans les cendres volantes des biocarburants. comme celui de Stora Enso. « Carl-Ludvig Svensson a collaboré avec Vida Selon le concepteur, avec un mélange optimal, le béton géopolymère est plus solide, plus résistant à l’environnement et a une empreinte carbone plus faible que le béton fabriqué avec du ciment Portland, le type de ciment le plus courant « Je voulais créer des objets massifs et moulés, pour vraiment démontrer le potentiel du matériau et qu’il peut remplacer le ciment Portland dans de nombreuses applications », a déclaré Willner.Lab La Bla a travaillé avec Ballingslöv et Bonnie Hvillum. Carl-Ludvig Svensson, qui s’est associé à Vida pour créer un nouveau matériau à partir de mycélium et de sciure de bois, et Louise Hederström, qui a fabriqué un banc en béton et une barrière de circulation avec des déchets de F inja Prefab.M & E a transformé les déchets de Movomech en un matériau qui peut être utilisé pour les plateaux de table ou les cloisons de séparation, tandis que Lab La Bla a travaillé avec Ballingslöv et Natural Material Studio pour créer des placages et des étagères en bois et en frêne.Barrière de circulation de Louise Hederström du projet était de démontrer la puissance des collaborations interdisciplinaires. « De nombreuses grandes entreprises manufacturières n’ont aucune expérience de travail avec un concepteur et elles ne sont pas conscientes de ce qu’un concepteur peut apporter en termes de compréhension des utilisateurs, de contester les hypothèses, de redéfinir les problèmes et création de solutions innovantes », a déclaré Terese Alstin, chef de projet What Matter_s 2.0, à Dezeen.M & E Matériau fabriqué avec Movomech Actuellement, deux centres de recherche sur les matériaux sont également en cours de développement dans le sud de la Suède, l’installation European Spallation Source (ESS) et le laboratoire MAX IV, qui Form Design Johanna Sjögren Duthy, responsable des expositions du Centre, a déclaré que cette partie de la Suède avait une nouvelle identité au premier plan « Ces dernières années, plusieurs designers du sud ont émergé avec un intérêt pour la durabilité et la production », a-t-elle ajouté. « Compte tenu des défis du changement climatique auxquels nous sommes confrontés, nous sommes certains que ce domaine du design va se développer, passer d’une production plus artisanale à un environnement commercial où il peut faire la différence. « Le design durable devient de plus en plus visible – cette année a également vu le prix James Dyson présenter son tout premier lauréat mondial du développement durable. La photographie est de David Stjernholm .Metabolic Processes for Leftovers aura lieu en janvier 2021. Voir le Guide des événements Dezeen pour une liste à jour des événements d’architecture et de design qui se déroulent dans le monde entier.