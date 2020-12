10 choses que vous ne saviez pas sur Candyman

Divertissement filmé par polygramme

Candyman. Candyman. Candyman. CALIFORNIE-

Tu sais? Mieux vaut prévenir que guérir.

Plus tard que le triumvirat de la terreur de Michael, Jason et Freddy, Candyman aurait peut-être disparu dans le défilé sans fin des slashalikes à la fin des années 80 et au début des années 90. Heureusement, le maître meurtrier spectral de Chicago a suscité un culte qui lui est propre, avec plusieurs suivis imparfaits mais amusants et une suite-redémarrage prévue pour l’été 2021.

Fans de Candyman – Candyfans? – gardez de grands espoirs pour le nouveau film, écrit par le maître de l’horreur en devenir Jordan Peele et mettant en vedette Yahya Abdul-Mateen II, fraîchement sorti des stellaires Watchmen et Trial of the Chicago Seven.

Mieux encore, le nouveau film a la sagesse de retenir l’inestimable Tony Todd. Todd a fait Candyman, sa loquacité inspirée contrastant avec les horreurs laides et très réelles du racisme, de la violence et de la pauvreté qui définissent le reste du film. Todd trouve l’équilibre parfait, tournant une phrase fleurie avec style tout en gardant plusieurs secrets sous son manteau immaculé à col fourrure.

Quels secrets, demandez-vous?

