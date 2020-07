Les cartes PvE d’Overwatch 2 seront «plus grandes et plus complexes» qu’auparavant

Blizzard vise à faire plus avec les missions coopératives d’Overwatch en créant des cartes plus grandes et en les remplissant d’ennemis plus variés pour Overwatch 2. Le développeur explique en profondeur comment il a modifié le moteur TED utilisé pour créer Overwatch pour améliorer la suite. . Comme indiqué dans un nouveau billet de blog, l’un des avantages du travail de Blizzard sera visible dans les cartes elles-mêmes.

«Les cartes PvE d’Overwatch 2 sont plus grandes et plus complexes que les cartes Overwatch comme Retribution et Storm Rising», déclare Blizzard. «Cela ne signifie pas seulement plus de distance à parcourir, mais aussi des missions plus longues impliquant plus de types d’ennemis et des rencontres plus élaborées. L’ajout de types d’ennemis conduit à des interactions de capacités complexes entre les ennemis et les héros, mais aussi entre les ennemis eux-mêmes, comme les unités à courte et longue portée qui coordonnent leurs attaques.

Alors qu’Overwatch a été lancé en tant que jeu de tir en équipe, il n’a pas fallu longtemps avant que Blizzard commence bientôt à expérimenter des rencontres joueur contre environnement de style horde dans des modes exclusifs aux événements. Ils sont amusants inoffensifs et impliquent généralement de choisir des personnages et de traverser une vague de crétins avant de terminer le niveau.

La date de sortie d’Overwatch 2 est encore loin, mais des détails comme les talents d’Overwatch 2 commencent à apparaître, nous pouvons donc nous préparer un peu, heureusement.

Si vous avez besoin de quelque chose pour vous occuper pendant que vous attendez, nous vous disputons les meilleurs nouveaux jeux PC de 2020. Si vous voulez jouer à autre chose avec des amis, consultez notre meilleure liste de jeux multijoueurs sur PC.