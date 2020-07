Ghost of Tsushima rend hommage aux exclusivités PS4 avec Origami en jeu

Les studios propriétaires de Sony adorent se féliciter pour le lancement de leurs jeux, partageant des illustrations personnalisées représentant des protagonistes se battant les uns aux autres. Il est toujours agréable de voir quand une nouvelle exclusivité PlayStation 4 sort, mais Ghost of Tsushima va encore plus loin en présentant certains titres Sony dans le jeu lui-même. Un joueur a trouvé une table dans une zone de fin de partie contenant des figurines en origami de diverses franchises PlayStation.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le jeu fait référence à Shadow of the Colossus, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, Death Stranding, God of War, The Last of Us: Part II et Gran Turismo. Il y a aussi un logo pour London Studio, qui a sorti Blood & Truth.

C’est une jolie petite chose, n’est-ce pas? Non seulement les développeurs de Sony se félicitent en public, mais ils commencent également à cacher des hommages et des références dans leurs jeux. Super truc. Maintenant, trouvons le katana de Jin Sakai caché quelque part dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales plus tard cette année.