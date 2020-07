Les bars locaux en difficulté implorent le conseil du district de East Devon de les laisser mettre des tables à l’extérieur

Deux propriétaires de bars qui luttent désespérément pour rattraper les mois d’échanges perdus à cause du verrouillage ont été empêchés de mettre en place des tables dans l’espace à l’extérieur de leurs locaux dans ce qu’un des propriétaires a décrit comme un cas de «bureaucratie devenue folle». les entreprises se feraient concurrence pour attirer les habitants assoiffés à travers leurs portes, mais les deux faisant face à un coup de marteau pour faire du commerce pendant ce qui devrait être leur période la plus chargée de l’année, les propriétaires se sont unis contre un adversaire commun: leur conseil local. Les propriétaires George Nightingale et Oliver Bainbridge, tous deux d’Exmouth dans l’est du Devon, affirment avoir demandé et obtenu l’autorisation d’installer des tables et des sièges sur un terrain appartenant au conseil à l’extérieur de leurs locaux lorsqu’ils ont rouvert au public après un assouplissement des restrictions de verrouillage. en Angleterre plus tôt ce mois-ci.La newsletter i a coupé le bruit L’espace supplémentaire dans The Strand – une place de style continental dans la contribuer à réduire le montant des ventes perdues après la suppression des tables pour se conformer aux règles de distanciation sociale. Cependant, disent-ils, bien que leurs deux demandes aient été approuvées, cette autorisation a ensuite été révoquée quelques heures seulement avant qu’ils ne prévoient d’accueillir les clients dans leurs nouveaux locaux extérieurs il y a deux semaines. Le conseil a continué à refuser l’autorisation depuis. Charge de 500 £ Les deux hommes disent que le conseil du district de East Devon (EDDC) a retiré l’autorisation d’utiliser l’espace extérieur en raison d’un problème de sécurité soulevé par la police. Cependant, les propriétaires du bar insistent sur le fait qu’aucune objection n’a été soulevée par l’agent des licences de police et qu’ils ont discuté de leurs plans avec la police locale.Mike Norsworthy, l’agent des licences d’alcool pour Teignbridge et East Devon, a confirmé qu’il n’avait soulevé aucune objection. : «Il n’est pas exact qu’une objection doit provenir de l’agent des permis d’alcool de la région, dans ce cas-ci moi-même, EDDC écoute les préoccupations de tous ceux qu’ils ont consultés.» Malgré l’absence d’autorisation, les propriétaires ont poursuivi leurs plans , permettant aux clients de s’asseoir à l’extérieur. Par la suite, on a dit à chacun qu’ils devaient payer une charge de 500 £. « La bureaucratie est devenue folle » M. Nightingale, propriétaire du bar et du restaurant Spoken, a décrit la situation comme « la bureaucratie devenue folle », et a déclaré que le conseil n’avait pas révélé ce que la sécurité supposée « Le mécanisme était en place pour nous aider, mais il a été retiré à un moment où nous en avions besoin et nous avons été condamnés à une amende – c’est déplorable », a-t-il déclaré. « C’est une période extrêmement stressante, nous sommes financièrement à genoux. «Nous faisons de notre mieux pour créer un environnement sûr pour notre personnel et nos clients, mais nous sommes impuissants à aider à atténuer ces préoccupations car rien ne nous a été communiqué du tout.» «Nous essayons simplement de Surviv’Mr Bainbridge, qui dirige le pub et la brasserie Grapevine à proximité, a reconnu qu’il avait «tenté une chance» en utilisant les terres appartenant au conseil, mais s’est dit convaincu qu’il avait le soutien de la police, du gouvernement et de la communauté locale. une petite entreprise familiale indépendante – je vis en t il pub avec mes quatre enfants. Nous essayons juste de survivre « , a déclaré M. Bainbridge. » Ce week-end, nous nous attendons à ce que ce soit un autre week-end, nous ne pouvons pas utiliser l’espace – il ne reste que cinq semaines d’été de plus. Nous ne pouvons pas durer comme ça », a-t-il ajouté.Bien que M. Bainbridge et M. Nightingale pensent que le conseil s’opposera à nouveau à leur utilisation de l’espace public ce week-end, les membres de la communauté locale organisent une manifestation pour souligner ce que M. Nightingale a été qualifié de «décision d’emploi». Simon Jupp, député d’East Devon, a encouragé EDDC à suivre les recommandations du gouvernement pour les conseils locaux d’assouplir les règles habituelles sur les entreprises hôtelières utilisant les espaces publics pendant leur récupération après le verrouillage. «Commerce de détail, hôpital et loisirs est cruciale pour l’économie de l’est du Devon », a-t-il déclaré. Lire la suite Interdire de fumer à l’extérieur des pubs et des restaurants ayant obtenu des «permis de trottoir» pendant la pandémie, selon les conseils Un porte-parole d’EDDC a déclaré: «Les inquiétudes exprimées par la police étaient telles qu’EDDC n’était pas en mesure d’accorder l’autorisation à ce moment-là sans résoudre les problèmes. Les préoccupations soulevées ne visaient pas à bloquer complètement l’utilisation, et nous avions la ferme intention de travailler sur les préoccupations pour soutenir les deux entreprises et leur accorder l’autorisation d’utiliser The Strand pour le week-end suivant. »C’était l’action des deux entreprises. ‘en utilisant l’espace sans autorisation, ce qui a causé un problème. »Le porte-parole a ajouté:« Si nous voulons accompagner les entreprises dans cette période difficile, les usages doivent encore être autorisés. Sans l’autorisation appropriée, l’assurance d’une entreprise serait très probablement invalide. »

Tourist's Guide to North Devon and the Exmoor District - Autres Worth, Richard Nicholls (Auteur) - Paru le 01/12/2008

Amberley Publishing The Branch Lines of Devon Exeter, South, Central & East Devon - [Livre en VO] - poche Colin Maggs Mbe (Auteur) - chez Amberley Publishing

The West Somerset Wordbook V2: A Glossary of Dialectal and Archaic Words and Phrases Used in the West of Somerset and East Devon (1886) - Autres Elworthy, Frederick Thomas (Auteur) - Paru le 01/11/2007