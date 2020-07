Final Fantasy VII Remake 2 maintenant en développement, «  Vous attendez un peu  », déclare Square Enix

Les membres clés de l’équipe de développement de Final Fantasy VII Remake ont davantage parlé de sa suite, qui est apparemment maintenant en plein développement. « Je comprends parfaitement l’importance de publier une suite prochainement. Nous voulons livrer le plus rapidement possible. Nous avons compris où devrait se situer le niveau de qualité cette fois-ci aussi », a déclaré le directeur Tetsuya Nomura à Famitsu (traduit par Gematsu).

« Pour le prochain match, nous prévoyons de sortir quelque chose de plus grande qualité et encore plus agréable que le premier jeu, le plus rapidement possible », poursuit Nomura. « Lorsque nous annoncerons le prochain match, nous espérons également clarifier nos plans futurs. »

Mais à quelle distance est Final Fantasy VII Remake 2 – ou quel que soit son nom? D’après les commentaires de l’équipe, c’est clairement difficile à dire. « Le développement du prochain jeu a déjà commencé et nous travaillons dur. Vous allez attendre un peu, mais attendez avec impatience », déclare le co-directeur Naoki Hamaguchi. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

Il y a quelques commentaires plus intéressants tout au long de l’interview. Pour commencer, Nomura n’avait aucune idée que Jessie serait si populaire. Roche allait apparemment être présenté dans une bataille finale vers la fin du match, mais l’équipe est allée à l’encontre de l’idée après avoir décidé qu’il gâchait le ton sérieux. Et Hamaguchi dit que les commentaires des fans ont été entendus en ce qui concerne le mode classique utilisé sur une difficulté plus difficile. Espérons que la suite offrira plus d’options.

Quand pensez-vous que Remake 2 sortira? Placez vos paris dans la section commentaires ci-dessous.