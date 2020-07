Les astuces d’argent les plus populaires de GTA Online ont été corrigées

Rockstar a corrigé deux des tricheurs d’argent les plus importants de GTA Online. Cela vient du mineur de données de Grand Theft Auto V TezFunz2 (ci-dessous), qui rapporte que la solution de contournement du transfert d’appartement et le problème de duplication de Cashing Out ont été corrigés dans une mise à jour en arrière-plan plus tôt cette semaine.

Le problème de transfert d’appartement a été initialement corrigé le mois dernier, mais les joueurs de GTA Online ont rapidement trouvé une solution de contournement. Faire fonctionner la triche GTA 5 impliquait à l’origine que les joueurs achetaient un appartement bon marché et cher entre deux de leurs personnages et transféraient de l’argent entre eux.

En ce qui concerne le dupe Cashing Out, cela a été fait en obtenant la voiture Elegy gratuite et en démarrant la mission Cashing Out à partir de la mise à jour du casino. Arrêter de sortir après quelques minutes vous permettrait de duper n’importe quelle voiture Arena War de votre choix. Ces voitures GTA sont particulièrement chères, elles se vendent donc pour un tas. Il reste à voir si les joueurs trouvent une solution de contournement pour la dupe Cashing Out, mais il semble que le problème de transfert d’appartement soit parti pour de bon cette fois.

Si vous souhaitez gagner de l’argent de la bonne manière, notre guide de l’argent GTA Online vous aidera à le faire sans être également banni. Quel est l’intérêt de posséder une Imponte Ruiner 2000 si vous n’êtes pas là pour la conduire, après tout?

Mise à jour en arrière-plan: – Correction d’un problème de dupe Cashing Out. – Correction d’un problème de transfert d’appartement. # GTAOnline – Tez2 (@ TezFunz2) 27 juillet 2020

Si vous recherchez plus de contenu de Rockstar, alors la bonne nouvelle est qu’une mise à jour de GTA Online arrivera bientôt, et elle est présentée comme la «plus grande jamais». En attendant, cependant, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs nouveaux jeux PC en 2020 pour plus de titres à jouer.