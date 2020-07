Belén Esteban quitte le plateau de ‘Sálvame’ lorsqu’elle entend parler de sa fille: « Même les œufs que je suis! »

Si beaucoup savent qui est sa fille, Belén Esteban lui a promis de ne pas parler d’elle et elle est convaincue qu’elle n’en a pas envie. Lors de la livraison du 28 juillet de « Sálvame », ils ont récupéré les déclarations de Carmen Pardo dans ‘Viva la vida’, où elle a parlé de la relation entre Jesulín de Ubrique et María José Campanario et leurs enfants, y compris Andrea. Pardo a parlé de la relation entre le torero et le collaborateur, et ce dernier ne croyait pas ce qu’elle entendait.

Belén Esteban quitte le tournage de ‘Sálvame’

« Oui, ne me provoque pas », a commenté Esteban à l’équipe après avoir vu les images. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour s’adresser à Carmen Pardo pour lui poser plusieurs questions après avoir entendu: «Savez-vous si le contrat est vrai tous les 15 jours? Etes-vous sûr que les frères n’ont aucun contact? Toujours le blâmer, c’est moi. Arrêtez. Je ne parlerai pas, Carlota. Je ne veux pas parler. »Cela dit, Esteban s’est levé pour quitter le plateau, mais juste avant de le faire il a voulu ajouter ce qui suit:« Je vais juste dire une chose. L’un est payé pour les études et l’autre n’est rien payé. Et je ne vais plus parler, d’accord? «

La collaboratrice semblait partir, mais elle est revenue, car elle avait encore quelques mots qui brûlaient dans sa bouche: « C’est une personne qui ne veut pas sortir », se référant à sa fille et, faisant une certaine autocritique, a déclaré: « Ok je l’ai mis dans la gâchette plusieurs fois, et je le regretteMais ne me provoquez pas. »À propos de Pardo, il a ajouté que« cette dame n’a aucune idée »et a condamné:« Quand ma fille a eu 18 ans, elle m’a demandé et je continuerai à le faire. Mais c’est très difficile pour moi, car ce n’est pas une chose, il y en a beaucoup. «

« D’accord! Ce n’est pas vrai »

Cette fois, oui, Esteban a quitté le plateau en hurlant: « D’accord! Ce n’est pas vrai. Je suis même des œufs! Même des œufs de mensonges! ». Carlota Corredera, profitant du fait que la collaboratrice n’était pas sur le plateau, a voulu donner son avis sur la fille de son partenaire et les relations avec son père: « Je ne veux pas nommer la personne qui veut rester anonyme, mais combien il est fort pour une personne de dire ça Quand elle aura 18 ans, sa fille va donner toutes sortes d’explications, et que la personne qui allait les recevoir a maintenant 21 ans et que la réponse reste le silence. «

Chelo García-Cortés était d’accord avec lui et a confirmé que «Jésus a toujours été un lâche». « Demandez au jeune de 15 jours s’il sait où il étudie! Je pars maintenant parce qu’il va bien », a commenté Belén Esteban dans un retour ponctuel sur le plateau. Profitant de ce tour, Corredera essaya de le retenir pour parler, devant elle, de sa fille dont ils ne voulaient pas parler, faisant pleurer Belen, mais cette fois avec émotion.

Les paroles émouvantes de Carlota à Bethléem

« Belén, je veux dire quelque chose sur la personne anonyme. Je pense que c’est quelqu’un qui avec son silence donne de nombreuses leçons, je pense qu’il faut être super fier d’elle, car pour elle ce serait très facile de te demander de dire tout ce qui n’est pas dit Elle est au chronomètre depuis 3 ans concernant les réponses qu’elle souhaite recevoir. Cela me semble d’une maturité exquise et d’une très grande générosité car elle pourrait détruire son père et ce n’est pas le cas. Je vous félicite. Comme c’est beau, merveilleux et chanceux que tout ce que vous avez investi en vaille la peine », a commenté Corredera, enthousiasmant son partenaire.