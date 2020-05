Les 10 meilleurs hôtes VENOM de tous les temps

Vous ne pouvez pas parler de Venom sans parler d’Eddie Brock.

Né du grimdark, graveleux de la fin des années 1980, Venom deviendrait l’un des plus grands méchants des années 90, agissant comme un sombre reflet de Spider-Man mais aussi l’un des membres les plus absolument terrifiants de sa galerie de voyous généralement colorés.

La relation amoureuse / haine du symbiote avec Peter Parker a joué dans la façon dont Venom a interagi avec Spider-Man et, malgré de nombreuses batailles, ils se sont trouvés des alliés occasionnels. Leur trêve éventuelle a conduit Eddie à San Francisco.

Eddie aurait eu une relation ténue avec l’héroïsme au fil des ans découlant de son code moral parfois très strict: Venom croyait en la protection des innocents.

Malheureusement, cela a été assez éphémère et le symbiote semblait toujours causer plus de problèmes qu’il ne pouvait résoudre grâce à sa reproduction asexuée, ce qui entraînait plus d’entités propulsées par le symbiote.

Le venin a disparu pendant un certain temps et Eddie a développé un cancer qui a été renversé par les pouvoirs de M. Negative. Cependant, cela a également eu un effet inverse sur le symbiote, permettant à Eddie d’embrasser ses tendances héroïques. Cela aboutirait à Eddie utilisant le symbiote pour inverser les événements de « Spider-Island ». Sans-abri et seul, Eddie a finalement été contraint de devenir Toxin par Crime Master.

Eddie a suivi Flash Thompson à Philadelphie où il a juré de tuer Flash s’il perdait le contrôle de son symbiote. Eddie finirait par rejoindre le FBI et formerait un groupe de travail anti-carnage qui le mènerait sur un cours intensif avec le symbiote Venom. Avec l’aide de Spider-Man, Eddie a réussi à arracher le contrôle du symbiote à Lee Price et à déclarer une fois de plus: « Nous sommes du venin ».

Eddie a traversé beaucoup de choses depuis, apprenant l’histoire cosmique derrière les Symbiotes et se mêlant au culte du carnage et plus encore dans le courant Venin série en cours.