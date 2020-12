Les 10 meilleurs films Showtime que vous pouvez regarder maintenant

Le service de télévision par câble Showtime dispose également d’une division de diffusion en continu, permettant à toute personne sans connexion par câble ou satellite d’accéder à ses films et émissions de télévision en ligne. Il y a des tonnes de films sur Showtime à diffuser, avec une variété de genres. Cependant, quels sont les meilleurs films Showtime à diffuser sur votre téléphone, tablette ou smart TV?

Lis: Meilleurs services de streaming

Nous vous aiderons en vous proposant nos choix pour les 10 meilleurs films Showtime que vous pouvez diffuser dès maintenant. Si vous souhaitez accéder à ces films sur Showtime, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de sept jours sur le lien ci-dessous. Une fois la période d’essai terminée, le service coûte 10,99 $ par mois.

Meilleurs films Showtime:

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleurs films Showtime au fur et à mesure que de nouveaux films arrivent sur le service de streaming.

1. L’avantage

Qui aurait pensé que réunir Kevin Hart et Bryan Cranston dans un film serait un énorme succès? Pourtant, c’est ce qui s’est passé avec cette version 2018. Hart joue un homme qui a récemment été libéré de prison. Il cherche un travail, n’importe quel travail. Il parvient à obtenir une interview du personnage de Bryan Cranston, un homme riche qui est également tétraplégique. Hart est embauché comme soignant de Cranston, et ils finissent par devenir amis, chacun apprenant de précieuses leçons les uns des autres. C’est très mélodramatique, mais les performances de Hart et Cranston fondent ce film et le rendent plus réel.

2. Chambre

Ce film de 2015 a été celui qui a valu à Brie Larson son Oscar de la meilleure actrice. Il est facile de comprendre pourquoi alors qu’elle incarne une femme qui est kidnappée comme une jeune fille par un homme et qui est forcée de vivre dans une pièce pendant sept ans. Elle tombe même enceinte et a un fils pendant qu’elle reste captive. Le film se penche sur cette vie inhabituelle et tragique entre mère et fille. Il voit également leur vie changer alors qu’ils s’échappent de leur kidnappeur et voient le monde réel. C’est certainement l’un des meilleurs films de Showtime.

3. 1917

Le réalisateur et co-scénariste Sam Mendes a créé un film de guerre vraiment unique avec ce film de 2019. Se déroulant lors d’une bataille de la Première Guerre mondiale, il suit deux soldats britanniques qui tentent de faire passer un message sur les lignes de front avant que l’armée principale ne commette une erreur majeure. Mendes a filmé et monté ce film comme s’il s’agissait d’une longue prise, et c’est une réalisation cinématographique vraiment incroyable. C’est vraiment l’un des meilleurs films de Showtime.

4. Ex Machina

Voici un autre excellent film sur la quête pour créer une vraie vie artificielle. Écrit et réalisé par Alex Garland, ce film de 2015 met en vedette Domhnall Gleeson qui est invité par un PDG d’une entreprise de technologie riche mais excentrique, joué par Oscar Isaac, chez lui. En fin de compte, le personnage d’Isacc veut que Gleeson évalue Ava, une femme artificielle jouée par Alicia Vikander. Ava est-elle juste une machine ou est-elle vraiment vivante? C’est de cela qu’il s’agit dans ce film.

5. Les messieurs

Le scénariste-réalisateur Guy Ritchie revient à ses racines cinématographiques avec ce film policier britannique de 2020. Il met en vedette Matthew McConaughey en tant qu’Américain vivant au Royaume-Uni, responsable d’une grande entreprise de marijuana. Cependant, il veut quitter l’entreprise, ce qui entraîne une tonne d’autres criminels qui veulent la reprendre. Le film met également en vedette Colin Farrell, Hugh Grant, Charlie Hunnam et Michelle Dockery.

6. 21 ponts

Le regretté Chadwick Boseman a eu l’un de ses derniers rôles d’homme de premier plan dans ce thriller policier de 2019. Il joue un flic de la ville de New York qui recherche une paire de criminels qui ont abattu un groupe d’agents du NYPD. Le personnage de Boseman a une solution unique pour les trouver. Il veut barricader toute l’île de Manhattan pendant quelques heures la nuit pour empêcher les tireurs de s’échapper. Cependant, la poursuite de ces tueurs s’avère avoir des rebondissements intéressants.

7. Invasion of the Body Snatchers (1978)

Il y a eu quatre films basés sur le roman de science-fiction classique de 1954 The Body Snatchers. Cependant, l’adaptation de 1978 reste la meilleure. Donald Sutherland joue le rôle d’inspecteur de la santé à San Francisco. Il voit lentement que les gens autour de lui deviennent froids et impassibles. Cependant, ce n’est pas une nouvelle forme de nouvelle maladie physique ou mentale. C’est une invasion silencieuse d’extraterrestres qui se répliquent puis remplacent les humains. Sutherland peut-il arrêter cette menace? La tension dans ce film est élevée presque dès la première minute et se poursuit jusqu’à la fin. C’est certainement l’un des meilleurs films de Showtime.

8. Légalement blonde

Parfois, vous avez juste besoin d’un film conçu pour le divertissement et pour rire uniquement. C’est la définition parfaite de cette comédie de 2001. Reese Witherspoon a eu son rôle révolutionnaire en tant que Elle Woods, une fille de la vallée de Californie avec plus de cervelle qu’elle ne le pense. Afin de suivre son ex-petit ami à la Harvard Law School, elle a beaucoup étudié et a réussi à être acceptée. La fusion de l’avocat et de la fashionista est mise à l’épreuve quand Elle est appelée à aider à défendre un suspect dans une affaire de meurtre.

9. Livre vert

Gagnant surprise de l’Oscar du meilleur film en 2018, ce drame historique est, comme d’autres sur cette liste, basé sur une histoire vraie. Don Shirley, interprété par Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, est un pianiste classique noir qui part en tournée dans le Sud en 1962. Pour ne pas se blesser pendant sa tournée, un ancien videur du nom de Frank «Tony Lip» Vallelonga, joué par Viggo Mortensen, est embauché comme chauffeur et garde du corps de Shirley. Le film montre comment deux personnes très différentes de deux horizons très différents peuvent devenir amis, tout en faisant face au sectarisme profond de certaines personnes dans le Grand Sud au cours de cette période.

10. Belushi

Pendant quelques années à la fin des années 70 et au début des années 80, John Belushi était le plus grand acteur du monde. Ce nouveau documentaire 202 décrit en détail sa vie, depuis sa découverte et son apparition dans la distribution originale de la série de croquis de comédie Saturday Night Live, jusqu’à son rôle cinématographique révolutionnaire dans Animal House. Il avait tout, mais sa vie a été très courte avec sa mort en 1982. Ce nouveau documentaire révèle des photos et des vidéos inédites de Belushi, ainsi que des interviews avec nombre de ses amis proches. C’est certainement l’un des meilleurs films de Showtime.

C’est notre liste des meilleurs films Showtime. Nous ajouterons plus d’options à la liste au fur et à mesure de leur arrivée au service de streaming.