L’équipe LCK Gen.G se sépare des entraîneurs TrAce et Tom

Les entraîneurs sud-coréens Yeo «TrAce» Chang-dong et Im «Tom» Jae-hyeon ont quitté Gen.G, a révélé l’équipe LCK hier soir.

Bien que Tom n’ait rejoint le Gén.G que pour la saison 2020, TrAce faisait partie de l’organisation depuis mai 2018. Les deux League of Legends les entraîneurs n’ont pas encore révélé leurs plans pour la saison 2021.

TrAce est un entraîneur bien connu qui est passé du statut de mid laner professionnel pour JinAir Greenwings au rôle d’entraîneur en 2016. Il a mené Samsung Galaxy à une victoire au Championnat du monde 2017 avant de rejoindre KSV, qui a ensuite été rebaptisé Gen.G.

Le Gén.G était une équipe stable cette année, n’effectuant pratiquement aucun changement tout au long de la saison, à l’exception du départ de l’entraîneur Edgar, qui a récemment rejoint la nouvelle équipe LCK hyFresh Blade.

Les départs de TrAce et Tom marquent les premiers changements de l’équipe avant la saison 2021. On ne sait pas si plus de mouvements seront effectués sur la liste pendant l’intersaison.

Le général G a connu une saison satisfaisante, terminant deuxième du Spring Split LCK 2020 et troisième cet été. Ils ont terminé leur voyage au Championnat du monde 2020 en quarts de finale après avoir perdu contre G2 Esports.

