Mécanique populaire

En 1913, le caméléon de Voeltzkow (Furcifer voeltzkowi) a disparu de la nature, pour ne plus jamais être revu dans son Madagascar natal. Mais maintenant, plus d’un siècle après que les scientifiques aient pensé qu’ils avaient perdu depuis longtemps la créature insaisissable, ils l’ont étonnamment redécouverte une fois de plus. La réémergence du reptile est le résultat d’une poussée du Global Wildlife Conservation, dont le programme Search for Lost Species cherche à trouver des espèces que les scientifiques n’ont pas repérées depuis au moins une décennie, selon Live Science. Les chercheurs ont commencé à peigner Madagascar pour le caméléon en mars 2018, mais ils sont restés vides jusqu’à ce que l’expédition soit presque terminée. À quelques jours du voyage, un guide professionnel a repéré l’un des caméléons – puis les vannes se sont ouvertes. Les chercheurs ont finalement redécouvert trois mâles et 15 femelles dans les arbres et sur le terrain d’un hôtel de la ville de Katsepy, tous perchés le soir. Les mâles présentaient des marques de morsure et des blessures plus petites qui indiquaient «des combats interspécifiques et des signes subjectifs de vieillissement, suggérant qu’ils approchaient de la fin de leur vie», écrivent les scientifiques dans Salamandra, le Journal allemand d’herpétologie. Les chercheurs ne s’attendaient pas vraiment à trouver des caméléons de Voeltzkow femelles; avant de les repérer, personne n’en avait jamais vu un dans la chair. Les femelles diffèrent des mâles en ce qu’elles «affichent un motif de points rouges et une strie de violet sur un fond de noir et blanc» lorsqu’elles sont stressées, tandis que les mâles prennent différentes nuances de vert, dit Live Science. Parce que les caméléons de Voeltzkow sont endémiques à une très petite zone de Madagascar, les chercheurs suggèrent que les créatures peuvent être considérées comme en voie de disparition, car leurs populations sont fragmentées et leur habitat naturel est en déclin continu. Alors, comment une espèce entière a-t-elle réussi à voler sous le radar pendant si longtemps? Les scientifiques soupçonnent que les caméléons ne peuvent vivre que plusieurs mois après l’éclosion. «La courte durée de vie présumée pourrait également expliquer en partie pourquoi cette splendide espèce s’est« perdue »pendant de nombreuses décennies, car la plupart des routes de son habitat ne sont pas accessibles pendant la saison des pluies», disent les chercheurs. Parce qu’il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur les caméléons de Voeltzkow, les chercheurs qui ont redécouvert les reptiles espèrent continuer à les étudier afin de «clarifier l’état de conservation» de l’espèce. Cet article a été écrit par Daisy Hernandez et publié dans Popular Mechanics le 5 novembre 2020. Photo: Twitter / @ NatCapCoalition

