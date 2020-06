Légendes repositionnées: le grand Pavel Nedved de la Juventus en tant que milieu de terrain central dans le moule de Kevin De Bruyne

Le football évolue constamment et avec des données, plus une analyse approfondie, en croissance exponentielle dans le jeu moderne, de nouvelles innovations tactiques sont faites avec une fréquence croissante.

En conséquence, les formations sont manipulées de manière plus créative et les joueurs d’un ensemble de compétences particulier sont utilisés dans des rôles qu’ils ne seraient peut-être pas dans les décennies précédentes.

Philipp Lahm était un exemple idéal. Reconnu comme l’un des meilleurs arrières droit pendant la majeure partie de sa carrière, Pep Guardiola l’a déployé au milieu de terrain en tant que rouage central d’un système basé sur la possession.

Combien d’autres joueurs du passé prospéreraient dans différentes positions dans le jeu d’aujourd’hui? Combien de buts Ryan Giggs marquerait-il en tant qu’ailier inversé dans les trois premiers? Fernando Redondo aurait-il pu être un arrière-centre élégant sur le côté gauche d’un arrière trois pour sortir le ballon et même attaquer sur le chevauchement?

Dans cette série, nous regardons les légendes passées et théorisons les nouvelles positions possibles au sein de la tactique du jeu moderne.

Cette édition nous permet d’explorer un nouveau rôle pour un Pavel Nedved techniquement brillant…

LÉGENDE: PAVEL NEDVED | MILIEU GAUCHE

Position dans le jeu moderne: Center Midfield

Point de référence: Kevin De Bruyne

Quand vous pensez au milieu de terrain complet à l’heure actuelle, vous pensez à Kevin De Bruyne. L’homme de Manchester City ne se contente pas de cocher toutes les cases, il obtient les meilleures notes dans tous les départements. Il n’y a pas de faiblesses importantes dans son jeu.

Bien sûr, il ne peut pas dribbler son chemin devant une défense entière ou montrer une habileté individuelle audacieuse, mais il sait comment battre un homme et où il blesse vraiment les oppositions, c’est quand il a l’occasion de tirer ou de passer.

Utilisez la description ci-dessus il y a 15 à 20 ans et vous parleriez de Pavel Nedved.

Comme De Bruyne, son génie n’était pas immédiatement évident ni apprécié. Jose Mourinho n’a pas vu la valeur de l’ailier d’alors lors de son deuxième passage à Chelsea et le respecté vainqueur de l’Euro ’76 tchécoslovaque Karol Dobias a publiquement radié Nedved.

Après l’avoir vu jouer pour le Sparta Prague, il a déclaré dans sa chronique: « Ce garçon n’a pas d’avenir. »

Cependant, alors que De Bruyne a eu l’occasion de s’épanouir au milieu de Wolfsburg avant d’élever son jeu à City, Nedved est resté en grande partie un milieu de terrain gauche tout au long de sa carrière, mais a néanmoins fait son chemin vers le sommet.

Il n’était pas question de sa capacité à figurer n’importe où dans le milieu de terrain et il a apprécié de brèves courses en tant que milieu de terrain offensif. Mais compte tenu de ses qualités, il va de soi qu’il serait un excellent milieu de terrain central étant donné l’opportunité dans le match d’aujourd’hui, peut-être dans le moule de De Bruyne.

Qui passe

L’une des principales raisons pour lesquelles Nedved n’est jamais vraiment passé d’un rôle large à un jeu plus central est sa capacité exceptionnelle à traverser le ballon. Un ailier capable d’une telle qualité dans ce département était un atout précieux et une ligne d’approvisionnement en chef pour les grévistes au milieu.

Il était techniquement doué de l’un ou l’autre pied, capable de générer de la largeur et de produire des livraisons menaçantes dans la boîte avec sa gauche ou de couper à l’intérieur et de déclencher des tirs féroces avec sa droite.

Ces derniers temps, cependant, nous avons vu le croisement exemplaire de De Bruyne utilisé magistralement depuis le milieu de terrain central du système de Pep Guardiola à Man City. Il arrive dans le demi-espace entre le milieu du terrain et le flanc où il dispose de suffisamment de temps pour délivrer une croix de qualité.

Déployer Nedved dans un tel système, dont il faut se rappeler implique que les joueurs environnants créent cette poche d’espace pour lui avec leurs mouvements et leur positionnement, et vous pouvez vous attendre à des résultats similaires.

Nedved n’était pas en reste quand il s’agissait de créer au milieu d’une manière plus conventionnelle non plus, avec des passes courtes intelligentes et des balles à travers pour l’attaquant. En effet, il l’a prouvé autant de fois qu’il a joué en tant que milieu offensif.

Non seulement il avait la vision de repérer les pistes et d’enfiler le chas de l’aiguille, mais le poids de ses passes était sublime, ce qui n’est pas assez mentionné lors de l’énumération de ses qualités.

Physique

Bien qu’il n’ait jamais vraiment eu l’occasion de briller au milieu du parc, il est évident qu’il avait tous les traits physiques pour prospérer là-bas, d’autant plus dans le jeu moderne compte tenu de la mobilité et du dynamisme que la position exige.

Nedved était raisonnablement rapide et un paquet d’énergie. Il semblait adapté à la culture pressante du jeu moderne, poussant haut sur le terrain et fermant les adversaires ou coupant les voies de dépassement avec intensité et intelligence.

Il était aussi un féroce compétiteur, qui était discipliné tactiquement et n’a jamais manqué à ses responsabilités défensives.

Un autre aspect de son jeu qui le séparait des autres ailiers était son plaquage. La «Czech Fury» était totalement engagée dans les défis et gagnait souvent la possession avant de porter le ballon en avant pour lancer une attaque dans la transition.

Technique

La capacité de frapper une bonne volée, de manière cohérente, est normalement une bonne indication de la technique fine et Nedved a frappé beaucoup en son temps. En fait, il était un bon attaquant du ballon en général, c’est pourquoi son surnom dans les médias anglais était «The Czech Cannon».

Mais plutôt que d’employer la force brute, Nedved était tout au sujet de la technique, frappant invariablement la balle doucement. Les buts des milieux de terrain, en particulier ceux axés sur l’attaque, sont attendus dans le jeu moderne – comme le suggère le record de De Bruyne – et l’ancienne star de la Juve a prouvé son pedigree dans ce département.

Sa maîtrise technique et ses dribbles étaient également attribués à sa fine technique. Ces capacités sont des conditions préalables pour les ailiers, mais appliquez-les dans les zones centrales et vous avez un milieu de terrain porteur de ballon capable de percer les lignes et de perturber la forme de l’adversaire.

Nedved a toujours été un meneur de jeu doué et a été l’un des meilleurs joueurs de sa génération, remportant le Ballon d’Or en 2003. Cependant, il applique aujourd’hui son style polyvalent, sa créativité et son génie technique au milieu de terrain central, et De Bruyne en aura une concurrence sérieuse.

En savoir plus sur l’application Sport360