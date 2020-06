Matt Damon plante l’annonce de la pause en direct de Jimmy Kimmel – / Film

Après près de 18 ans et 3 130 spectacles, Jimmy Kimmel prend des vacances. L’hôte de Jimmy Kimmel Live a annoncé lors de l’épisode du 18 juin qu’il «prendrait l’été pour passer encore plus de temps avec ma famille», une douce annonce qui a été inopinément écrasée par Matt Damon, le bout de longue durée des blagues de Kimmel. Et il n’était pas trop content d’avoir à attendre encore plus longtemps pour son temps sur le spectacle.

À la fin de chaque épisode de Jimmy Kimmel Live, Kimmel plaisantait, « Nos excuses à Matt Damon, nous avons manqué de temps. » C’était un bâillon récurrent stupide qui s’est transformé en un morceau à part entière lorsque Sarah Silverman, alors petite amie de Kimmel, a impliqué le véritable Damon dans une vidéo virale hilarante « Je baise *** Matt Damon. » La blague s’est transformée en son propre univers élargi, avec Ben Affleck et Jennifer Garner, et des valeurs de production de plus en plus élevées accordées à ces croquis. Il semblait que le morceau était mort après quelques années, mais il s’avère que même la pandémie de coronavirus ne pouvait pas empêcher Kimmel et Damon de raviver le bâillon.

Au cours de l’épisode de Kimmel du 18 juin Jimmy Kimmel Live, l’hôte a annoncé à partir de son studio à domicile qu’il prendrait une pause dans l’émission et qu’une «cavalcade de personnes très gentilles et capables se mettra en place» en tant qu’hôtes invités. L’un de ces hôtes invités ne sera probablement pas l’ennemi juré de Kimmel, Matt Damon, qui s’est glissé hors de la chambre à l’arrière-plan et a révélé qu’il y vivait depuis trois mois de quarantaine. Portant un masque et faisant tournoyer un verre, Damon dit avec colère à Jimmy qu’il « est revenu ici depuis trois mois, attendant de continuer ». Mais il fait plus que ragoût dans le peignoir emprunté de Jimmy et relisant Tori Spelling sTORI Telling: Lui et la femme de Jimmy – qui se faufile hors de la chambre peu de temps après – l’ont également enfilé, a déclaré Damon, le ramenant à la vidéo de Silverman.

Cette esquisse est amusante et idiote, bien qu’elle nous amène à nous demander comment Damon est censé être en quarantaine chez Kimmel et pas dans une petite ville d’Irlande où il est censé être bloqué (je suppose qu’il s’agit de très bons effets d’écran vert / écran partagé ou Damon et Kimmel sont debout façon trop proches les uns des autres).

Mais une chose qui n’est pas mentionnée dans l’annonce de Kimmel est les images récemment publiées du temps du comédien sur The Man Show, dans lequel Kimmel a eu un peu récurrent où il portait un visage noir pour imiter la star de la NBA Karl Malone. Alors que les images flottent depuis l’année dernière, le discours autour de celles-ci a repris dans le sillage de Jimmy Fallon, collègue de fin de soirée de Kimmel, s’excusant d’avoir utilisé le blackface pour usurper l’identité de Chris Rock. Saturday Night Live En 2000.

De nouveaux épisodes avec des hôtes invités commenceront lundi, 6 juillet, 2020.

