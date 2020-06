Légendes repositionnées: David Beckham, icône de Man United, joue l’arrière droit dans le système actuel de Liverpool

Le football est en constante évolution et avec des données plus une analyse approfondie qui augmentent de façon exponentielle dans le jeu moderne, de nouvelles innovations tactiques sont faites avec une fréquence croissante.

En conséquence, les formations sont manipulées de manière plus créative et les joueurs d’une compétence particulière sont utilisés dans des rôles qu’ils ne seraient peut-être pas dans les décennies précédentes.

Philipp Lahm était un exemple idéal. Reconnu comme l’un des meilleurs arrières droit pendant la majeure partie de sa carrière, Pep Guardiola l’a déployé au milieu de terrain en tant que rouage central d’un système basé sur la possession.

Combien d’autres joueurs du passé prospéreraient dans différentes positions dans le jeu d’aujourd’hui? Combien de buts Ryan Giggs marquerait-il en tant qu’ailier inversé dans les trois premiers? Fernando Redondo aurait-il pu être un arrière-centre élégant sur le côté gauche d’un arrière trois pour sortir le ballon et même attaquer sur le chevauchement?

Dans cette série, nous regardons les légendes passées et théorisons les nouvelles positions possibles dans la tactique du jeu moderne.

Nous commençons par peut-être le plus emblématique de tous, David Beckham…

LÉGENDE: DAVID BECKHAM | MILIEU DROIT

Position dans le jeu moderne: Arrière droit

Point de référence: Trent Alexander-Arnold

Le rôle de Trent Alexander-Arnold en tant qu’arrière droit de Liverpool a révolutionné notre façon de penser la position. Milieu par nature, il a intégré cette vision et cette gamme de passes dans ses opérations en tant qu’arrière latéral et Jurgen Klopp a brillamment mis en œuvre ses talents dans le système de l’équipe.

Qu’il change de jeu en envoyant de longues passes en diagonale à Sadio Mane ou Andy Robertson sur le flanc opposé, en rentrant dans le milieu de terrain pour aider à dominer la possession et à orchestrer le jeu de construction ou en fouettant des croix dangereuses dans le dernier tiers, Alexander-Arnold peut légitimement être classé en tant que meneur de jeu.

Il faut un ensemble très précis de compétences pour imiter son jeu à l’arrière droit et David Beckham a été abondamment béni dans toutes les catégories pertinentes.

Il n’aurait aucun problème à jouer la version Alexander-Arnold de l’arrière droit moderne, dépassant peut-être même le défenseur de Liverpool lui-même sur certains aspects.

Beckham à l’arrière droit dans un système tel que celui que Klopp a conçu aujourd’hui serait tout simplement dévastateur.

Défendre

Gary Neville aimait jouer avec Beckham devant lui sur le flanc droit pour Manchester United et l’Angleterre en raison de sa discipline et du soutien qu’il offrait en défense.

Il était à l’aise pour se retirer dans cette zone du terrain, astucieux sur le plan défensif et bénéficiait d’un superbe rythme de travail qui lui permettait de monter et descendre son flanc pendant toute la partie.

Il n’était pas réputé pour ses tacles, mais ce n’était pas non plus une faiblesse, tandis que son acharnement et ses qualités combatives sur le terrain se moquaient de la façon dont les médias le percevaient.

Beckham n’avait pas un rythme effréné et ne dribblerait pas souvent les joueurs, mais ces limitations, associées à son intelligence et à ses passes, lui ont permis de perdre rarement possession.

Qui passe

Au cours de sa carrière, Beckham a également prouvé qu’il ne manquait pas de vision ni de plage de dépassement, en fait ses qualités dans ces départements étaient largement sous-estimées. Sans les phénoménaux milieux de terrain avec lesquels il a évolué à Manchester United et au Real Madrid, il aurait peut-être eu l’occasion de jouer plus souvent au centre, comme il l’a fait au crépuscule de sa carrière.

En effet, il a commencé au milieu de terrain lors de la finale de la Ligue des Champions 1999 avec Paul Scholes et Roy Keane suspendus tous les deux alors qu’il y a une vidéo YouTube de lui opérant dans la position de Madrid contre le Deportivo La Coruna qui dépeint une image de ce à quoi il aurait pu ressembler en tant que un meneur de jeu profond [spoiler alert: pretty good].

Il pouvait passer le ballon aussi bien que n’importe qui et commuter le jeu sans effort sur le flanc opposé si nécessaire. C’est cette vision et cette exécution chic qui suggèrent qu’il serait plus que capable de s’acquitter des responsabilités d’Alexander-Arnold dans le jeu de construction de son équipe.

Rio Ferdinand a dit un jour: « David Beckham est là-haut avec les meilleurs passants avec qui j’ai jamais joué; sur une longue distance, il était «pied radar». »

Dans le dernier tiers, il ne fait aucun doute que sa traversée règne en maître, peut-être même la meilleure de tous les temps. Il n’avait pas besoin de battre son homme, tout ce dont il avait besoin était d’un mètre – ou même de la moitié – pour démanteler la défense avec l’une de ses croix parfaites.

Menace contre les objectifs

Une fois que vous marquez de l’intérieur de votre moitié de terrain, vous vous êtes clairement établi comme une menace de but, peu importe où vous vous situez sur le terrain. Cette frappe emblématique contre Wimbledon n’était que l’une des 129 de sa carrière dans le club. Pour quelqu’un qui a passé la plupart de ses minutes à serrer la ligne de touche, c’est une excellente sortie.

Alexander-Arnold accroît sa réputation de spécialiste des coups francs, mais la maîtrise de Beckham sur un ballon mort était légendaire. L’ancien skipper anglais a inscrit 65 buts sur coup franc au cours de sa carrière professionnelle, cinquième sur la liste de tous les temps et seulement 10 derrière le record de Juninho 75.

Ensuite, il y a les autres lobs, bigoudis et frappes à distance. Il y avait l’égalisation cruciale à la maison à Tottenham quand ils ont remporté la ligue en 99, l’étourdissement dans le retour 5-3 à White Hart Lane ou cette course et cette finition éblouissantes quand United a été éliminé de l’Europe par Madrid quelques années plus tard. .

Beckham connaissait son chemin vers le but, et c’était souvent spectaculaire.

