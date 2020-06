Outer Banks Saison 2: date de sortie, détails de la distribution et détails de l’épisode

– – –

Outer Banks est une série télévisée Web dramatique américaine d’action-aventure. Beaucoup pourraient avoir regardé la série Web télévisée. Une réponse écrasante a été reçue par la première saison de cette série de partout dans le monde. Le développement a prévu d’atteindre les régions de différentes composantes des pays grâce à la plate-forme de streaming vidéo. Dans ce guide, je vais discuter des détails de la distribution des Outer Banks et des détails du streaming

La série est créée par Josh Pate, Jonas Pate, Shannon Burke. Un drame pour adolescents, Action-aventure, Mystère est suivi. Josh Pate, Shannon Burke, Jonas Pate sont les producteurs de la collection web tv. La première saison de cette série détiendrait plus d’un million d’audiences actives et comprend 10 épisodes d’une durée d’environ 30 minutes.

Qui sont les acteurs inclus dans Outer Bank?

Les détails de cette émission sont mis à jour au public vers la collection Web de télévision avec une intention. Il est indiqué que le développement avait une liste de seaux lors de la sélection des artistes pour le spectacle. Nous avons rassemblé des informations concernant le casting inclus dans la série télévisée.

Voici le casting inclus dans Outer Bank

Chase Stokes comme John B,

Madelyn Cline comme Sarah Cameron,

Madison Bailey dans le rôle de Kiara «Kie»,

Jonathan Daviss comme Pape,

Rudy Pankow comme JJ,

Austin North comme Topper,

Charles Esten comme Ward Cameron,

Drew Starkey comme Rafe Cameron,

Adina Porter en tant que shérif Peterkin,

Cullen Moss comme Deputy Shoupe,

Julia Antonelli comme Wheezie Cameron,

Caroline Arapoglou comme Rose,

E. Roger Mitchell comme Heyward,

CC Castillo comme Lana Grubbs,

Chelle Ramos comme Deputy Plumb,

Brian Stapf comme Cruz,

Marland Burke comme Mike,

Deion Smith comme Kelce,

Nicholas Cirillo comme Barry,

Gary Weeks en tant que Luke.

Outer Banks: Calendrier des épisodes

Saison 1 Épisode 1: Pilot réalisé par Jonas Pate, écrit par Josh Pate & Shannon Burke, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1 Episode 2: The Lucky Compass réalisé par Jonas Pate, écrit par Shannon Burke, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1 Episode 3: The Forbidden Zone réalisé par Cherie Nowlan, écrit par Josh Pate, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1, épisode 4: Spy Games réalisé par Cherie Nowlan, écrit par Jonas Pate, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1, épisode 5: MidSummers réalisé par Jonas Pate, écrit par Josh Pate et Shannon Burke, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1, épisode 6: Parcel 9 réalisé par Jonas Pate, écrit par Keith Josef Adkins et Kathleen Hale, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1, épisode 7: Dead Calm réalisé par Valerie Weiss, écrit par Kathleen Hale, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1 Épisode 8: The Runway réalisé par Valerie Weiss, écrit par Rachel Sydney Alter, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1 Episode 9: The Bell Tower réalisé par Jonas Pate, écrit par Dan Dworkin & Jay Beattie, diffusé le 15 avril 2020.

Saison 1 Épisode 10: The Phantom réalisé par Jonas Pate, écrit par Josh Pate et Shannon Burke, diffusé le 15 avril 2020.

