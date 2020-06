Le thème mandalorien a été entendu pour la première fois sur le téléphone / film du compositeur

Depuis Le Mandalorien est un Guerres des étoiles spin-off, producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni voulait une partition familière aux fans qui ont grandi avec les thèmes emblématiques de John Williams, mais a également pénétré dans un nouveau territoire pour se distinguer du reste de la Guerres des étoiles univers. Ils espéraient quelque chose qui était influencé par le travail de Le bon le mauvais et le laid le compositeur Ennio Morricone et les différentes partitions des films d’Akira Kurosawa, un cinéaste qui a eu une grande influence sur George Lucas. Ils ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient d’un oscarisé Panthère noire compositeur Ludwig Göranssonet la première fois qu’ils ont entendu que c’était sur le plateau de son téléphone.

La série documentaire Disney Gallery: Le Mandalorien continue aujourd’hui en mettant en lumière le mélange de sons techno industriels et de magie orchestrale qui composent Ludwig Göransson score pour la série. Cet épisode contient des images fascinantes de Göransson jouant avec ses instruments et recréant les morceaux de musique qui composent le thème de Le Mandalorien. Ce sifflement profond et obsédant depuis le début du thème? C’est un gros flûte à bec.



Quand il a commencé son travail sur le Mandalorien But, Göransson a créé cinq morceaux de musique, chacun d’environ cinq minutes, avec des thèmes variés représentant différents personnages ou planètes. Il a travaillé sur cette musique pendant un mois, puis il a rendu visite au studio où Le Mandalorien était en train de filmer et, à partir de son téléphone, a joué le thème qui commence par les notes obsédantes de l’enregistreur de basse que les fans connaissent si bien maintenant.

Jon Favreau et Dave Filoni ont écouté attentivement, tandis que le réalisateur Bryce Dallas Howard regardé les deux producteurs exécutifs pour leur réaction à la musique. Favreau et Filoni ont été immédiatement frappés par la musique, proclamant qu’elle ne ressemblait à rien de ce qu’ils avaient entendu auparavant. Favreau amène même le téléphone directement au micro de la perche de l’équipe documentaire et le joue avec enthousiasme pour qu’ils l’entendent pour la première fois. Il montre Göransson et dit: «Sur un enregistreur. Dans sa baignoire », et le compositeur ajoute:« Dans les bois ». Et ce n’est qu’un petit échantillon des choses uniques qui Göransson fait pour donner à sa musique un son de signature.

Ludwig Göransson Mur littéral du son

Il y a une autre séquence dans cet épisode de Disney Gallery: Le Mandalorien où Ludwig Göransson se tient devant ce mur concave de commutateurs, boutons, commandes, lumières et une poignée de fils connectés d’une prise audio à une autre. C’est ici que Göransson crée les sons techno-industriels que vous entendez dans la partition qui ne sonnent pas comme des instruments d’orchestre traditionnels.

À partir de là, il crée des rythmes électroniques, des écoutes technologiques, des ronflements informatisés, et bien plus encore, le tout en branchant et débranchant de petits cordons audio, en tournant les boutons et généralement en jouant simplement. C’est un mur littéral de sons, et vous pouvez entendre comment il est utilisé dans la piste « Little Mousey » du chapitre six de Le Mandaorian, « Le prisonnier. »

Ludwig Göransson devenait déjà rapidement l’un de mes nouveaux compositeurs préférés, et maintenant que j’ai vu comment il travaille, je suis encore plus impressionné par sa perspective musicale unique. Personne ne fait de comédie musicale qui ressemble à ça, et c’est probablement pourquoi il a composé pas moins de cinq partitions pour des films en 2018 (Panthère noire, Death Wish, Slice, Venom et Creed II), ainsi que de faire le score pour chaque épisode de Le MandalorienPremière saison, ainsi que Angie Tribeca et Nouvelle fille. De plus, c’est lui qui est chargé de fournir la partition de Christopher Nolan Principe, alors préparez-vous pour cela.

