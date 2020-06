Interview en direct avec Yuri Suzuki dans le cadre du Virtual Design Festival

Yuri Suzuki rejoindra Dezeen pour une interview Screentime en direct dans le cadre du Virtual Design Festival. Regardez à partir de 16 h 00, heure du Royaume-Uni.L’artiste du son japonais parlera au fondateur de Dezeen, Marcus Fairs, de son travail.Suzuki a étudié le design industriel à l’université avant de travailler avec le duo d’art et de design électronique japonais Maywa Denki.Suzuki’s Sonic Playground installation à Atlanta, États-Unis, En 2005, il a déménagé à Londres pour étudier la conception de produits au Royal College of Art et en 2018, il a été nommé partenaire du studio de design indépendant Pentagram.Suzuki explore principalement la relation entre la musique et la technologie à travers des designs ludiques et décalés. En 2018, il a créé Sonic Playground – une série de sculptures colorées et modificatrices du son ressemblant à des tuyaux torsadés, qui ont été installées à l’extérieur du High Museum of Art d’Atlanta, aux États-Unis. Yuri Suzuki montre le côté amusant de la conception sonore dans sept projets décalés Plus tôt cette année, Suzuki s’est associé à la société de jouets Gakken pour concevoir Easy Record Maker. L’appareil permet aux utilisateurs de graver leurs propres disques vinyle. Le travail de l’artiste délivre souvent un message politique. Par exemple, Suzuki et Pentagram ont enregistré un album acid house pour protester contre le Brexit et la mentalité anti-immigration.Suzuki est également le créateur de la musique de Face to Face – la série de podcasts de Dezeen comprenant des entretiens approfondis avec des architectes et designers de renommée mondiale. Virtual Design FestivalLe Virtual Design Festival se déroule du 15 avril au 10 juillet 2020. Il rassemble le monde de l’architecture et du design pour célébrer la culture et le commerce de notre industrie et explorer comment il peut s’adapter et répondre à des circonstances extraordinaires. chez VDF, consultez l’horaire. Pour plus d’informations ou pour rejoindre la liste de diffusion, envoyez un e-mail à [email protected]