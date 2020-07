Le Royaume-Uni abandonne l’espoir d’un accord commercial américain d’ici la fin de l’année

Les chances que la Grande-Bretagne parvienne rapidement à un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis diminuent rapidement, les responsables britanniques concédant qu’un accord ne sera pas conclu avant l’élection présidentielle de novembre.L’année dernière, le gouvernement a déclaré qu’il pensait qu’un accord pourrait être conclu d’ici juillet. 2020, mais cet objectif est sur le point d’être manqué en raison de la pandémie de coronavirus et des querelles sur des questions telles que l’importation de produits agricoles américains. Le revers coïncide avec l’impasse apparente dans les négociations avec Bruxelles sur un accord commercial avec l’UE.Bien qu’un troisième cycle de pourparlers entre le Royaume-Uni et les États-Unis commencera par vidéoconférence en ligne la semaine prochaine, un responsable britannique a déclaré au Financial Times: arriver cette année? En gros, non. Liz Truss, la secrétaire au Commerce international, a déclaré qu’il n’y avait «pas de date limite fixée» pour un accord et Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, qui dirige les négociations pour Washington, a déclaré qu’un accord était peu probable d’ici novembre. Alors que les chances croissent que la Grande-Bretagne quitte la période de transition post-Brexit sans accord commercial avec l’UE à la fin de l’année, Downing Street a déclaré qu’il était prêt pour «tous les scénarios possibles» .StalemateLiz Truss, la secrétaire au Commerce international, a déclaré qu’il n’y avait « pas de date limite » pour un accord (Photo: Stefan Rousseau / WPA Pool / Getty) Le dernier cycle de négociations devrait se terminer jeudi, le No10 admettant que des «différences significatives» subsistent entre les deux parties. a déclaré qu’il ne souhaitait pas que les pourparlers se poursuivent à l’automne, mais il n’y a que deux autres cycles prévus, dont une seule série officielle de négociations. Cela a conduit à l’hypothèse que le Royaume-Uni échangera sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce à partir du 1er janvier. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Nous avons clairement indiqué que les discussions tout au long de ce processus intensifié ont continué à être constructives, mais des divergences importantes subsistent sur un certain nombre. «Notre préférence est de partir avec un ALE tant qu’il garantit notre indépendance politique et économique. Mais nous veillerons à être préparés à tous les scénarios possibles. » Allégation «prêt pour le four» Allégation: «Nous avons une offre prête pour le four». Le Premier ministre a passé la campagne électorale générale à assurer aux électeurs qu’il avait un «accord prêt pour le four» qui nécessitait simplement de le mettre au micro-ondes et qu’il serait signé et livré. La réalité: «Des différences importantes subsistent.» Depuis sa victoire aux élections, les négociations commerciales sur le Brexit sont au point mort, M. Johnson cherchant à modifier la déclaration politique qu’il avait acceptée en octobre.

