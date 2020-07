7 films de super-héros aussi bons que Marvel et DC

Même s’il faut dire que les films de super-héros les plus populaires incluent les plus grands noms de super-héros – Batman, Iron Man et Spider-Man pour n’en nommer que quelques-uns – il existe une multitude d’autres films dans cette catégorie qui sont indéniablement tout aussi bons.

Sur l’écran hollywoodien, on s’attend à ce que les grands combats et le héros gagnent toujours la journée. Mais avec d’autres films de super-héros, les possibilités sont infinies, car ils n’ont pas besoin de s’intégrer dans le prototype Marvel et DC.

Ils peuvent combiner le genre populaire toujours croissant avec l’horreur, le thriller ou la comédie, et créer des animations qui suivent une gamme de thèmes de base qui ne seront peut-être pas explorés dans le prochain film de bande dessinée.

DC est sorti de la boîte ces dernières années pour créer plus de contenu coloré aux critiques mitigées. Certains de ces films sont plus connus que d’autres, mais tous méritent d’être crédités pour être uniques dans ce genre discutablement surfait.

Voici une liste de quelques super films qui devraient certainement figurer sur la liste de surveillance de tout le monde, s’ils commencent à se lasser des mêmes grands noms sur grand écran.