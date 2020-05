Le réalisateur de Night Hart de Kevin Hart sera Tim Ride Along – / Film

Une décennie avant le désastre de Josh Trank Les quatre Fantastiques film à l’affiche, réalisateur Tim Story a abordé la première famille de Marvel dans un film de bande dessinée coloré, aéré et largement oubliable. Il a réalisé une suite deux ans plus tard et a depuis été complètement hors du domaine des super-héros, mais il semble maintenant qu’il ait trouvé son point de rentrée.

L’histoire est actuellement en négociation pour diriger Loup de la nuit, qui le réunira avec son étoile fréquente Kevin Hart et vise à donner une nouvelle tournure à la narration cinématographique de super-héros.



Loup de la nuit est un nouveau film de super-héros de STX Films qui est censé ajouter une touche comique au genre bien usé. La société affirme que le film est centré sur «Rencontrer les parents-une rencontre unique où un homme (Hart) rencontre son futur beau-père pour la première fois, pour découvrir qu’il est secrètement le super-héros connu sous le nom de Night Wolf. » Hart sonne comme un excellent moyen de jouer un homme hétéro frénétique, hors de son élément, plongé dans un monde de dynamiques familiales complexes et potentiellement hilarantes, et un nouveau rapport de Deadline dit que Story négocie pour diriger.

En tant que vétéran des films de super-héros à gros budget, Story semble particulièrement bien adapté à ce projet. Il a l’expérience d’être capable de suivre la voie de la conservation d’une histoire de super-héros fondée sur le fantastique, et ses précédentes collaborations avec Hart signifient qu’il est mieux équipé que quiconque pour pouvoir moduler le style de performance explosif et exagéré de l’acteur et composez-le exactement pour ce qu’il doit être. L’histoire a dirigé les spéciaux des concerts de Hart Riez de ma douleur, Laisse-moi expliquer, et Et maintenant?, et a également réalisé l’acteur / comédien dans des longs métrages comme le Longer et Penser comme un homme films.

Récit récemment réalisé le 2019 Arbre film et a terminé Warner Bros. à venir d’animation Tom et Jerry film prequel. Détective Pikachu scénaristes Dan Hernandez et Benji Samit a écrit le script pour Loup de la nuit, bien qu’aucun acteur n’ait encore été choisi dans le rôle-titre. Hart a 40 ans, donc ça devrait probablement être quelqu’un qui a au moins quinze ans de plus que ça, et j’imagine Keith David (La chose), Richard Roundtree (Arbre), Dennis Haysbert (24), Forest Whitaker ou même Denzel Washington jouant ce rôle de super-héros plus ancien, en supposant qu’ils sont prêts pour un rôle comme celui-là. Si le beau-père est un super-héros à la retraite, ils pourraient peut-être demander à Louis Gossett Jr. de le faire, car cela pourrait être un écho cool de son rôle dans HBO. Watchmen depuis l’année derniere.

Articles sympas du Web: