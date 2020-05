Alexa et Katie Saison 4 Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Alexa et Katie saison 4: Alexa and Katie est une série télévisée en ligne de sitcoms américaines diffusée sur Barfix. Écrit par Heather Wordham et travaillant avec Matthew Carlson en tant que showrunner, la série suit la vie des meilleurs amis d’enfance Alexa et Katie alors qu’ils commencent leur première année de lycée.

Le 23 novembre 2018, une nouvelle série de 13 épisodes, la saison 1 de 1 Alexa et Katie ‘a été créée et saluée par les critiques de télévision et le public. Netflix n’a rapidement pas perdu de temps pour renouveler la série, et la saison 2, composée de 10 épisodes, a fait ses débuts en décembre 2018 quelques mois plus tard, suivie de la troisième saison commençant en décembre 2019.

Date de sortie d’Alexa And Katie Saison 4

La saison 3 d’Alexa et Katie est sortie sur Netflix le 30 décembre 2019 en huit épisodes dans son intégralité. Voici les choses. Alors que Netflix a ressuscité la série pour sa troisième année, elle a été contractée par le streamer pour 16 épisodes – qui ont été divisés en 2 parties – chacun avec huit épisodes. La partie 1, la partie 2 suivra. La meilleure estimation est la prochaine partie de l’année prochaine, c’est-à-dire que la saison 4 d’Alexa et Katie devrait être diffusée en juin 2020.

Le casting d’Alexa et Katie Saison 4

Quels que soient les meilleurs copains, « Katie & Alexa » inclut une liste des membres de la distribution. Depuis le spectacle, Paris Berelc joue Alexa, un basketteur accompli qui a un cancer. Alexa est un homme qui méprise la vie au maximum et y croit.

Isabel May met le parent le plus proche d’Alexa, Katie. Insolite, passionnée de théâtre et maladroite, Katie est une personne qui respecte tous les choix impulsifs d’Alexa. Certains acteurs comme la mère célibataire séparée de Katie, Jennifer dans la série Comprise Jolie Jenkins, Emery Kelly comme Lucas, le frère aîné obscurci d’Alexa.

L’intrigue d’Alexa et Katie Saison 4

Comme l’indique le titre de cette série, «Alexa et Katie» concerne la relation entre Alexa et les meilleurs amis de Katie, qui prend de nouvelles proportions après avoir appris qu’Alexa a un cancer. Une fois que Katie et Alexa sont nouvelles dans leur première année de lycée, la série commence. À ce stade de sa vie, Alexa découvre qu’elle veut suivre un traitement et qu’elle a également un cancer.

Ses cheveux commencent à tomber à cause de la chimiothérapie, mais elle essaie de cacher la vérité au reste de ses camarades de classe. Alexa parvient à garder son secret dans la baie pendant une courte période, à l’aide d’une perruque avec Katie.

La saison 3 continue à raconter cette histoire Alors qu’ils deviennent des guerres d’adolescentes, faisant le récit du voyage de ces femmes, Alexa veut se lancer dans un jeu de lutte contre le cancer, Ryan et Katie commencent à tomber dehors et tout le monde se prépare pour les SAT. La saison 4 sera autour des adolescents pendant qu’ils parcourent leurs années de collège et de lycée tout en apprenant tout est possible.

