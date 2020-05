Le rapport hauteur / largeur des Simpsons restauré à 4: 3 sur Disney + – / Film

Quand Disney + lancé en novembre avec les 30 saisons de Les Simpsons disponibles pour le streaming, les fans étaient ravis – jusqu’à ce qu’ils réalisent que les épisodes classiques de la sitcom de longue date avaient la moitié de leurs images coupées pour s’adapter au format 16: 9 désormais couramment utilisé. C’est un problème avec la plupart des émissions réalisées avant 2009 qui ont fait la transition vers le numérique, mais le cadrage avec Les Simpsons était particulièrement flagrant à cause des gags visuels abondants du spectacle, dont beaucoup ont finalement été coupés. Disney + s’est engagé à restaurer le spectacle dans son format d’origine 4: 3, qu’il déploie enfin, plus de six mois plus tard. Mais il y a une raison pour laquelle cela a pris si longtemps.

Disney + lance enfin un classique Les Simpsons épisodes dans leur format d’origine 4: 3, à partir d’aujourd’hui, le 28 mai. La sitcom animée très populaire de Matt Groening a été diffusée dans un rapport d’aspect 4: 3 depuis sa première sur Fox en 1989 jusqu’à sa 20e saison en 2010, lorsqu’elle est passée à un 16 : Format 9. Cela représente plus de 20 ans d’épisodes dont les images ont été découpées. Mais il a fallu plus de six mois pour introduire les épisodes dans leurs dimensions d’origine, après une réaction intense des fans au recadrage de la plate-forme des épisodes plus anciens lorsque Disney + a été lancé en novembre 2019. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps?

La variété comme réponse dans un nouveau rapport plongeant dans le processus compliqué que l’équipe Disney + a traversé pour «reconfigurer son moteur de diffusion de contenu et créer une toute nouvelle fonctionnalité» pour s’adapter aux différents attributs vidéo sous-jacents. Joe Rice, vice-président des produits multimédias chez Disney Streaming Services, a déclaré à Variety que c’était un processus beaucoup plus complexe que vous ne le pensez, car l’équipe devait s’assurer que cette reconfiguration ne romprait aucune des fonctionnalités existantes sur Disney +, comme Continuer Visionnage, listes de surveillance et fonction de lecture automatique.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, à partir d’aujourd’hui, les abonnés Disney + peuvent basculer entre jouer Les Simpsons épisodes au format original 4: 3 ou au format grand écran 16: 9 remasterisé. Ces informations seront disponibles sur les appareils mobiles, Internet et les téléviseurs connectés.

Disney + a initialement lancé tous les épisodes de Les Simpsons au format 16: 9 remasterisé « afin de garantir la qualité visuelle et la cohérence sur les 30 saisons ». Mais l’entreprise aurait peut-être dû prévoir qu’il y aurait un jeu – lorsque l’application Simpsons World de FX Networks a été lancée en 2014 avec des segments recadrés pour s’adapter au format 16: 9, il y avait tellement de jeu que FX a rapidement restauré les segments à 4: 3. Il y a une grande panne de l’histoire du recadrage TV qui Les Simpsons a fait face par Slate ci-dessous.

