La Ligue de justice de Zack Snyder n’aura aucune reprise avec le casting

Quand HBO Max a annoncé sa sortie Justice League de Zack Snyder, il y avait beaucoup de questions non seulement des fans qui demandent cela depuis des années, mais aussi des experts de l’industrie. Ligue de justice de Zack Snyder est quelque chose d’un nouvel animal qui prend vie dans un monde très différent. C’est même un monde différent de celui qui existait en 2019 lorsque les discussions à ce sujet ont vraiment commencé. Comme toujours, ces choses sont beaucoup plus compliquées que les gens ne le pensent, comme nous en avons parlé dans un autre post. Président de WarnerMedia et chef de HBO Max Bob Greenblatt a pris la parole sur la logistique syndicale qui va dans ce genre de choses et comment Ligue de justice de Zack Snyder est en quelque sorte un cas unique.

« Nous avons dû aller voir les syndicats et clarifier certaines choses avec eux sur ce que nous faisions », a-t-il poursuivi. « Le Snyder Cut est-il un nouveau film, ou est-ce une refonte? Il y a beaucoup de complexité que le fan [community] ne sait pas. «

Les syndicats et les guildes pourraient avoir quelque chose à voir avec d’autres informations supplémentaires que nous semblons obtenir. Cela n’est confirmé par personne chez Warner Bros., mais compte tenu des circonstances de ce projet et de l’état actuel de l’industrie, cela aurait du sens. Umberto Gonzalez à The Wrap a appris qu’il n’y aura pas de nouvelles prises de vue de toute nature pour Ligue de justice de Zack Snyder. Cela ressemble Zack Snyder ne voulait pas faire appel à la distribution pour faire quelques reprises, mais on lui a dit que cela n’allait pas se produire.

« Il n’y aura pas de reportages d’aucune sorte avec aucun acteur », a déclaré Gonzalez. « C’est juste un dialogue supplémentaire. Voici quelque chose qui n’a pas encore été rapporté: (Snyder) voulait filmer et il voulait faire de la photographie supplémentaire mais HBO Max a dit non, cela ne se produit pas. Nous vous donnerons de l’argent pour la post-production , pour les effets spéciaux, pour le scoring, et même pour l’ADR mais pas de re-shoots d’aucune sorte sur ce film. «

Si HBO Max veut que ce projet sorte pour 2021, ils doivent commencer immédiatement et le travail de post-production peut être effectué à distance. Ainsi, alors que les syndicats et les guildes et le désordre général d’essayer de comprendre comment indemniser les acteurs ont probablement joué un rôle en refusant à Snyder ses prises de vue avec son casting de l’état général de l’industrie en ce moment et le calendrier de HBO a également joué un grand rôle. Ils ont besoin de quelque chose sur lequel ils peuvent travailler pendant que tout le monde travaille à domicile, et Ligue de justice de Zack Snyder est l’une de ces choses.

