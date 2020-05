Le public de The Blacklist est toujours sous le choc à cause de la finale de la saison 7

– Publicité –



Avertissement de spoiler: pour ceux qui ne l’ont pas vu

La liste noire signé avant la date initialement prévue, avec la fin de la saison 7 via une finale impromptue qui a choqué le plus grand nombre de téléspectateurs parce qu’elle les a divertis. Comme promis, l’épisode 19 a fini par fonctionner comme une finale de saison correcte en fournissant des tonnes d’informations inhabituelles aux fans.

The Blacklist Saison 7 Finale

De la grande décision de Liz à toutes ou à toutes ces scènes animées, The Blacklist a donné aux fans des tonnes de choses à parcourir, car l’équipe créative construit le chapitre suivant au cours de ce conte tordu. La finale de la saison 7 a amené le drame du crime NBC à des endroits que beaucoup ne s’attendaient pas à ce qu’il réussisse. Cela peut sembler cliché, mais rien ne sera jamais vraiment un équivalent après cet épisode. Voici les façons les plus importantes dont le final de la saison 7 de la Blacklist a choqué les téléspectateurs comme le vôtre.

Les épisodes animés de la liste noire pourraient être une chose

– Publicité –

La liste noire n’avait pas fini de filmer ce qui semblait être sa finale de la saison 7 lorsque la production a été contrainte de fermer. Plutôt que de conserver toutes les scènes de la saison 8, les producteurs ont décidé de façon inattendue de présenter des séquences animées entrecoupées de scènes d’action en direct, inspirées de la ligne de magazines de l’émission.

Dom a commencé à reprendre conscience

La finale de la saison 7 de la liste noire a commencé avec Liz assise au chevet de Dom. À la fin, Dom de Brian Dennehy était censé être au début de l’état de comatose dans lequel il se trouvait depuis qu’il a été abattu lors du échange de coups de feu avec le peuple de Katarina. La rentrée quelque peu inattendue de Dom sur la planète a ouvert de nombreuses possibilités.

Liz n’a plus d’amour pour le rouge

Red a sauvé la vie de Liz un nombre incalculable de fois, et elle a failli le faire exécuter mutuellement. Cependant, Liz est devenue pleinement convaincue qu’elle est que la victime suite aux événements de la finale de la saison 7, qui a vu Red cacher la réalité. Du monologue de Liz, The Blacklist a quitté l’intrigue avec l’impression qu’elle n’a plus rien pour Red.

Katarina a sauvé la vie de Red

Katarina est en fait intervenu pour sauver beaucoup de rouges quand il est tombé malade, donnant à Red la chic de vivre un autre jour. At-il racheté Katarina? Pas exactement. Ce qui semble ressembler à un acte juste de par son apparence était sans doute plus inspiré par le fait de ne pas vouloir perdre Red, car elle pense que sa vie peut lui être sauvée, tout en lui fournissant les réponses qu’elle a brutalement essayé de trouver dans le Saison.

Toujours pas d’indices sur l’identité de Red

La finale de la saison 7 n’a sciemment même pas révélé qui est rouge et qui n’est pas rouge. Cela n’a pas supprimé l’idée que le rouge que nous connaissons tous est le jumeau de Raymond Reddington, donc j’en suis ravi. Bien sûr, j’étais toujours assez choqué que l’épisode ne révèle pas au moins un autre nouvel indice qui pourrait éventuellement confirmer ou nier la véritable identité de Red.

– Publicité –