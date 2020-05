Voici la liste des meilleures voitures exotiques abandonnées que vous trouverez rouillées et accumulant de la poussière sur un parking ou un poste de police.

Beaucoup d’entre vous ont peut-être vu une voiture au hasard ramasser de la poussière, tous les pneus aplatis et endommagés ou simplement gaspillés sans aucun dommage. Si c’est une voiture de notre choix, nous sommes tous tentés de la remorquer jusqu’à la maison et de commencer à la restaurer. Droite? Ce sont des voitures exotiques abandonnées qui sont très rares en Inde et qui pourrissent.

Top 7 des voitures exotiques abandonnées en Inde que vous trouverez

Lamborghini Countach – Chennai

La sexy Countach est vue allongée dans un parking de Chennai. Il a été importé en Inde il y a de nombreuses années pour un prix supérieur à un crore. Enfin, il est venu avec un moteur V12 de 4,7 litres qui a produit près de 455 BHP. Countach est toujours l’une des voitures les plus emblématiques jamais produites par Lamborghini.

Corvette C6 – Chennai

Celui-ci est confisqué à Chennai en raison de certains problèmes rencontrés par le propriétaire. Il a été fabriqué entre 2005 et 2013 et celui-ci a été importé il y a quelques années. Il obtient un moteur V8 de 6,2 litres qui produit plus de 450 ch.

Toyota Supra – Delhi

Cette voiture a un sentiment émotionnel pour les fans de Paul Walker. C’est le même Supra qui a été utilisé dans une couleur orange dans le FNF. Il pourrit maintenant au service des douanes de l’aéroport international de New Delhi depuis quelques années. Il est venu avec un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres et était l’une des voitures les plus boostées au monde.

Cadillac CTS – Kerala

Combien de fois voit-on une Cadillac en Inde? Il y a une Escalade et un XLR disponibles en Inde. La CTS est arrivée en trois générations entre 2003 et 2019, avant d’être remplacée par la CT5. Nous ne savons pas s’il s’agit du modèle de deuxième génération ou non. Cependant, Cadillac CTS est très classe et l’une des voitures les plus populaires aux États-Unis.

Chevrolet Impala – Delhi

L’Impala a été introduite en 1958 aux États-Unis et après quelques années, de nombreuses personnes ont commencé à l’importer dans notre pays. Bien qu’il y ait encore quelques Impalas restaurés en cours d’exécution en Inde, celui-ci pourrit dans un parking de Delhi. Vraiment mal de voir un tel classique dépérir.

Rolls Royce Phantom – Chennai

Un crore de 7,5 milliards de dollars Rolls Royce Phantom est abandonné après avoir été confisqué par la police locale. Si nous ignorons la saleté et les pneus crevés, ils ont toujours l’air soignés, élégants et en bon état. Cependant, celui-ci ne ressemble pas à un nouveau modèle et probablement à quelques années.

Lamborghini Murcielago SV – Delhi

C’est le seul Murcielago SV en Inde qui coûte environ Rs 4 Crores. Il a été impliqué dans un accident majeur et depuis, il tourne au ralenti au poste de police de Tilak Nagar, à l’ouest de Delhi. Il est livré avec un moteur V12 de 6,5 L qui produit 670 BHP et 660 Nm de couple maximal.