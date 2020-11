Le propriétaire d’un gymnase qui a refusé de fermer pendant le verrouillage encourt une amende de 67000 £

Un propriétaire de salle de sport du nord de Londres fait face à une amende de 67000 £ de la part de son conseil local après avoir refusé de fermer lors du deuxième verrouillage national.Andreas Michli, 34 ans, a déclaré qu’il avait finalement fermé son Zone Gym à Wood Green mercredi après que la police avait empêché les clients d’entrer dans son Le conseil de haringey a infligé à plusieurs reprises des amendes à son encontre et cherche maintenant à obtenir une ordonnance de fermeture auprès des tribunaux qu’il entend faire appliquer.M. Michli a affirmé qu’il ne trouvait aucune justification pour ne pas garder son gymnase ouvert, autre que la législation sur les coronavirus en place. Il a déclaré: « C’était la bonne chose à faire sur les plans social, moral et scientifique. » sur le moment de rouvrir les locaux jusqu’à l’issue de l’audience de la semaine prochaine.En plus de l’amende de 67000 £ qu’il encourt, l’autorité locale demande également 7 500 £ supplémentaires pour les frais de justice, a déclaré M. Michli. M. Michli, qui est propriétaire de son gymnase depuis cinq ans, a déclaré avoir fermé les lieux mercredi soir après que la police a empêché des personnes d’entrer dans la salle de sport qui doit fermer sous les restrictions nationales de verrouillage Covid-19, qui sont entrées en vigueur le 5 novembre en Angleterre. Il a déclaré: « La police était tenue à l’extérieur des portes et ils effectuaient des rotations toutes les deux heures. » C’était un peu inutile de garder le gymnase ouvert alors qu’il était pratiquement vide. « Quelques personnes ont réussi à escalader les murs et passer par de petites lacunes pour entrer , mais c’était à peu près vide. »La loi est la loi LES GYMES SONT ESSENTIELS. LES GYMS SONT SÉCURISÉS. GARDER LES GYMS OUVERTS. 10 millions de personnes comptent sur les gymnases pour leur bien-être physique et mental. Il est prouvé que les gymnases ont des taux de transmission de Covid très bas et aident notre nation à lutter contre le virus. C’est pourquoi nous exhortons le gouvernement à #KeepGymsOpen pic.twitter.com/cOjjCJDSnl— PureGym (@PureGym) 2 novembre 2020Le chef du conseil d’Haringey, Joseph Ejiofor, a déclaré que l’autorité locale avait tenté à de nombreuses reprises de «communiquer» avec M. Michli, qui « a malheureusement décidé de rester ouvert malgré les avertissements répétés ». Il a déclaré:« En conséquence, nous n’avons eu d’autre choix que d’émettre des avis de pénalité fixe et avons obtenu un avis de fermeture. »M. Ejiofor a déclaré que le verrouillage était une« période extrêmement difficile »Pour les entreprises locales,« la loi est la loi et elle s’applique à tout le monde ». Pourtant, les propriétaires de gymnases et les athlètes ont accusé le gouvernement« d’ignorer la science »en fermant des gymnases – une décision qui, selon eux, nuira à la santé physique et mentale du pays , et affectent de manière disproportionnée ceux qui vivent dans des zones urbaines plus densément peuplées où il y a moins d’espace extérieur pour faire de l’exercice.L’ancienne championne paralympique, la baronne Tanni Gray-Thompson, présidente de l’organisation de base UK Active, a écrit aux Prime Minis ter l’exhortant à traiter les gymnases et les centres de loisirs comme des «services essentiels». Pendant ce temps, une pétition pour empêcher la fermeture des gymnases affirme que les sites respectent des directives strictes en matière de santé et de sécurité et a recueilli plus de 600 000 signatures.

