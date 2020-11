Manuel Neuer égalise Sepp Maier

Manuel Neuer est à égalité avec la légende du gardien de but Sepp Maier. Le capitaine de l’équipe nationale allemande de football est sur la grille pour le match de la Ligue des Nations contre l’Ukraine à Leipzig (20h45 dans le téléscripteur en direct).

Avec son 95e match international, Neuer établit le record de gardien allemand de Maier. Avant Neuer, le sélectionneur national Joachim Löw compte sur une chaîne à trois avec Niklas Süle, Robin Koch et Antonio Rüdiger.

Matthias Ginter et Philipp Max occupent les positions extérieures au milieu de terrain. Ilkay Gündogan et Leon Goretzka travaillent au siège social. À l’avant, le trio turbo avec Serge Gnabry, Timo Werner et Leroy Sane devrait fournir des buts.

L’équipe DFB Le line-up allemand: