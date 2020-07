Le procès pour meurtre de Robert Durst ne reprendra qu’en avril 2021

Le début du redémarrage de Netflix « Unsolved Mysteries » plus tôt ce mois-ci a déclenché une réclamation pour que les affaires non résolues soient rouvertes et traduites en justice. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste d’émissions de télévision qui ont en fait résolu des crimes, disculpé des personnes et trouvé des réponses à l’inconnu, de la mini-série « The Jinx » qui a conduit à l’arrestation de Robert Durst, à « Extinct or Alive, « qui a trouvé un animal vivant qui serait mort il y a plus de 100 ans.