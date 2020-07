Metal Gear Creator a déclaré que l’étoile de la vieille garde serait

– – – – – – Le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, dit que ce grand nom de The Old Guard pourrait être un excellent Solid Snake. Sorti en 1987 pour les systèmes informatiques nationaux, le Metal Gear unique a lancé une franchise de jeu d’action-aventure basée sur la furtivité qui pourrait devenir l’une des plus grandes au monde. Avec la sortie de Metal Gear Solid sur Playstation. La collection est entrée dans l’arène du jeu 3D et est devenue plus grande que jamais. Bien sûr, une grande partie de l’accomplissement de la série est son personnage principal Solid Snake. Un soldat d’opérations spéciales inspiré du Snake Plissken de Kurt Russell du classique culte de John Carpenter, Escape From New York. Compte tenu de la nature très cinématographique du gameplay de Metal Gear Solid, ainsi que de la réputation emblématique de Solid Snake lui-même. Il n’est pas surprenant que les amoureux réclament depuis longtemps la série de jeux en ligne pour obtenir une variation cinématographique théâtrale. L’un de ces passionnés est le réalisateur de Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, qui a fait pression pour qu’un film soit réalisé lorsque vous considérez que 2014 ou même a dévoilé une illustration conceptuelle qui aide à étoffer son imaginatif et prémonitoire pour ce que le film devrait être. Que pense Hideo Kojima pour le rôle principal? Pour sa part, le légendaire auteur de Metal Gear Kojima a actuellement pesé sur qui pourrait jouer Solid Snake dans n’importe quelle variante de film de sa collection de jeux vidéo. Et son concept est très intéressant. Kojima a donné son avis sur un post Instagram et a suggéré l’acteur Luca Marinelli. Au moins a le look approprié pour jouer le protagoniste principal de Metal Gear Solid. En effet, beaucoup plus de gens sont au courant de la façon dont Marinelli a réalisé sa performance globale en tant que Nicky dans le film d’action à succès de Netflix The Old Guard. Avant de devenir membre de Charlize Theron au sein de la distribution de cette merveille. Marinelli a joué dans plusieurs énormes productions italiennes, dont le lauréat d’un Oscar de Paolo Sorrentino pour le meilleur film en langue étrangère La grande beauté. Kojima parle également du flip de Marinelli en tant que méchant Zingaro dans le film de super-héros They Call Me Jeeg Robot. Marinelli a également examiné à l’intérieur de la série restreinte Trust, à peu près l’enlèvement de John Paul Getty III. Quelques noms présélectionnés pour Metal Gear Lead Bien que Marinelli ne soit pas un nom en plein essor grâce à son apparition dans The Old Guard. Tout studio qui décide d’aller de l’avant avec un film Metal Gear Solid voudra probablement une étoile beaucoup plus grande que celle-ci pour répondre à la fonction principale. Les fans, de la direction, ont leurs choix préférés pour jouer Solid Snake dans le film. Avec Oscar Isaac, Norman Reedus, Christian Bale et Mads Mikkelsen classant un certain nombre des nombreux noms qui sont apparus dans les situations de casting de fans. Celui qui finit par jouer à Solid Snake dans le film Metal Gear Solid. Que tôt ou tard les réceptions faites pourraient entrer dans une position potentiellement emblématique dans un film qui. Si cela reste fidèle à la vision de Kojima, ce ne sera pas mieux bourré d’action, mais aussi extrêmement étrange. – – –

