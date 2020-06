Le prince Harry «trouve la vie un peu difficile», selon son amie Jane Goodall

Après leurs apparitions finales en tant que royals officiels en mars dernier, Meghan Markle et Prince Harry, voyagé au Canada, et depuis lors, la paire a été assez calme. Au milieu de la crise des coronavirus, le couple aurait déménagé à Los Angeles, la voix off de Meghan pour Disney est sortie, et ils ont même dévoilé le nom de leur nouvel organisme de bienfaisance, Archewell, mais la communication du couple et de leur personnel a été strictement axée sur les affaires. La semaine dernière, cependant, l’un de leurs amis proches, primatologue et écologiste Jane Goodall, a donné un petit aperçu de leur performance.

Dans une interview accordée au Radio Times, elle a déclaré avoir parlé avec Harry. « Oui, j’ai été en contact. Bien que je pense qu’il trouve la vie un peu difficile en ce moment », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas comment sa carrière va se tracer. »

Alors que Meghan a déjà fait un retour à l’une de ses passions pré-royales, ce n’est pas aussi clair ce qui va suivre pour Harry, et il semble qu’il n’ait pas non plus partagé ses plans avec Goodall. Selon le Courrier quotidien, le couple partage un agent, Nick Collins, qui mène des projets pour les deux – tant que les emplois ne se moquent pas de la monarchie.

L’amitié de Goodall avec Harry remonte à l’été dernier. Alors qu’elle était en congé de maternité, Meghan a édité en guest un numéro de British Vogue, et le produit final comprenait quelques moments de réalisation de souhaits pour elle et son mari, Prince Harry. Meghan a eu une conversation émotionnelle avec l’ancienne première dame Michelle obama, tandis que Harry a mené une entrevue avec Goodall, qui, selon lui, était l’un de ses héros.

Lors d’une conversation lors d’un événement conjoint en juillet, il est apparu que le Goodall avait rendu visite au couple et à leur jeune fils, Archie Mountbatten-Windsor, à leur domicile, Frogmore Cottage et ils sont tous devenus amis. Depuis, ils sont restés en contact et ont même travaillé sur plus de projets ensemble. En plus d’être une pionnière dans le domaine de la conservation, elle est également une source assez fiable d’informations sur la façon dont Harry se porte. En février, elle a dit qu’elle comprenait pourquoi Harry avait l’impression qu’il devait partir. « Je sais que le prince Harry se sentait vraiment contraint, et il veut désespérément que le petit Archie grandisse loin de toute pompe et circonstance », a déclaré Goodall.

Dans l’interview de Radio Times, elle aurait peut-être réglé une question de longue date sur l’attitude du couple envers les parties de tir à Sandringham et Balmoral. En parlant de la passion de Harry et William pour la conservation, elle a évoqué la seule chose qui pourrait leur être opposée. « [William and Harry] chasser et tirer », a-t-elle déclaré. « Mais je pense qu’Harry va s’arrêter parce que Meghan n’aime pas chasser, donc je pense que c’est fini pour lui », a-t-elle déclaré.

Sinon, Goodall, âgé de 86 ans, s’adapte au mode de travail à domicile, tout comme les membres de la famille royale. Elle a dit qu’elle ne manquait pas tous les voyages, mais le travail qu’elle faisait en quarantaine était assez difficile. «Je déteste voyager comme je le fais, mais j’ai encore un message à transmettre», a-t-elle déclaré. « Avec tous les e-mails et demandes que je reçois, c’est en fait plus épuisant que de voyager. »

