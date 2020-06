Jaws 4K, The Invisible Man, and More – / Film

Rassemblez-vous, les enfants, et je vais vous raconter une histoire. Un conte du monde merveilleux de médias à la maison! Ce sont les nouvelles versions Blu-ray (et les versions numériques aussi) que vous devriez consulter cette semaine et au-delà.

Jaws 4K

Je n’ai pas besoin de te dire à quel point Mâchoires est-ce que je fais? Je veux dire… allez. C’est un classique pour une raison. Steven Spielberg a inventé le blockbuster d’été et a prouvé qu’il était la vraie affaire, avec ce film de 1975 sur un gros poisson avec un gros appétit. Employant un cinéma passionnant et un grand personnage, Mâchoires vous accroche dès le début et ne lâche jamais. Et maintenant, c’est en 4K, pour la toute première fois. Et ça n’a jamais été aussi beau. Le flic local Brody (Roy Scheider), le riche ichtyologiste Matt Hooper (Richard Dreyfuss), et le chien de mer salé Quint (Robert Shaw), trois hommes qui ne pourraient pas être plus dissemblables, se dirigent vers la mer pour essayer de tuer un grand requin blanc qui a été affamé sur les habitants sur une plage de la Nouvelle-Angleterre. Collage masculin, danger détrempé et incroyable John Williams la musique suit.

Posséder ou louer?

À toi, bébé. Posséder. Comme je l’ai dit plus haut, c’est la première fois Mâchoires n’a jamais été disponible sur 4K. Donc, même si vous possédez d’autres versions du film (et le seigneur le sait), c’est toujours un incontournable. Bien sûr, il n’y a aucune nouvelle fonctionnalité spéciale ici – elles sont toutes portées depuis la version précédente. Mais en termes de qualité visuelle et audio, c’est la version à posséder, et je suis sûr que c’est la seule version dont vous aurez besoin à ce stade.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Les coulisses de MÂCHOIRES

Le requin fonctionne toujours: l’impact et l’héritage de MÂCHOIRES

MÂCHOIRES: La Restauration

Scènes et prises supprimées

De l’ensemble

Bande-annonce théâtrale

Portrait d’une dame en feu

Céline SciammaEst magnifique, à couper le souffle Portrait d’une dame en feu est un étonnant du début à la fin. Artiste Marianne (Noémie Merlant) est convoquée sur une île isolée pour peindre le portrait d’Héloïse (Adèle Haenel). Le portrait est censé être un cadeau à la fiancée d’Héloïse, un noble milanais. Mais Héloïse refuse de s’asseoir pour un portrait, ce qui signifie que Marianne doit la peindre en secret. Pendant la journée, elle fait semblant d’être une compagne de travail, étudiant Héloïse avec toutes les chances qu’elle a. Puis, quand elle est seule, Marianne tente de peindre son sujet. Mais toutes ces études ont un effet inattendu: les deux femmes sont passionnément attirées l’une vers l’autre. La cinématographie à couper le souffle de Claire Mathon capture tout cela dans des couleurs vives et éclatantes, et la passion et la chimie entre Merlant et Haenel sont stupéfiantes.

Posséder ou louer?

Posséder. Vous pourriez diffuser Portrait d’une dame en feu sur Hulu en ce moment, mais le streaming numérique n’aura jamais, aussi beau que Blu-ray. Je maintiens cette déclaration, bon sang. C’est l’un des meilleurs films des cinq dernières années, alors pourquoi voudriez-vous ne pas voulez-vous le posséder?

Les caractéristiques spéciales incluent:

Nouveau maître numérique 4K, avec bande son surround DTS-HD Master 5.1 sur Blu-ray

Nouvelle conversation entre la réalisatrice Céline Sciamma et la critique de cinéma Dana Stevens

Nouvelles interviews avec les acteurs Adèle Haenel et Noémie Merlant

Entretien avec la directrice de la photographie Claire Mathon du Festival de Cannes 2019

Interview de 2019 avec l’artiste Hélène Delmaire sur la création des peintures pour le film

PLUS: Un essai de la critique de cinéma Ela Bittencourt

Short Scorsese

Cinq de Martin ScorseseLes premiers courts métrages sont rassemblés ici par la Criterion Collection. Dès le début, vous pouvez voir les signes que Scorsese devait être l’un de nos meilleurs cinéastes – quelqu’un avec une inventivité discordante et une compréhension brillante de l’image en mouvement. Tout ce qui est collecté ici mérite une montre. Qu’est-ce qu’une fille sympa comme vous faites dans un endroit comme celui-ci est une petite histoire drôle sur un écrivain potentiel et ses diverses névroses. Il est un peu léger en ce qui concerne le sujet, mais Scorsese continue de le pomper avec un mélange d’images fixes et d’apparences hilarantes. Ce n’est pas seulement toi, Murray! suit un criminel sans aucune idée alors qu’il raconte son ascension vers le succès, tout en ignorant que son meilleur ami a une liaison avec sa femme. Il descend finalement dans un surréalisme à part entière. Le grand rasage est le commentaire de Scorsese sur la guerre du Vietnam, un récit sans dialogue dans lequel un jeune homme commence à se raser devant le miroir, pour commencer à tirer du sang de son visage et de sa gorge. C’est obsédant et sombre, d’autant plus que l’homme qui se coupe le visage ne réagit jamais au sang rouge vif qui coule de sa peau. Garçon américain a Scorsese assis avec Steven Prince, un homme qui avait une vie non conventionnelle, pour dire le moins. Ancien toxicomane et ancien gestionnaire de routes pour Neil Diamond, Prince raconte plusieurs événements de sa vie, y compris une anecdote sur le fait de lancer un coup d’adrénaline dans le cœur d’une femme en surdose – une histoire que Quentin Tarantino «emprunterait» pour Pulp Fiction. Le meilleur du groupe est Italienaméricain, où Scorsese s’assoit avec ses parents et les exhorte à parler de leurs expériences en tant qu’immigrants italiens à New York. C’est peut-être la chose la plus charmante que vous regarderez jamais.

Posséder ou louer?

Propre, sans aucun doute. Vous pourriez probablement trouver tous ces courts métrages sur YouTube gratuitement, mais les avoir tous collectés ici, en un seul endroit, et restaurés en 4K, est trop beau pour les laisser passer. De plus, vous obtenez également une conversation fantastique entre Scorsese et le critique de cinéma Farran Smith Nehme, dans laquelle le cinéaste ne parle pas seulement de ces courts métrages, mais de ses antécédents généraux et de la façon dont il a commencé. Scorsese est l’un de ces grands orateurs, et je pouvais l’écouter toute la journée, alors avoir cette nouvelle interview avec lui ici est un vrai régal. Plus: Ari Aster s’assoit avec les frères Safdie pour parler de Italienaméricain dans une featurette supplémentaire.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Nouvelles restaurations numériques 4K des cinq films, avec des bandes sonores monaurales non compressées sur le Blu-ray:

ITALIANAMERICAN (1974 • 49 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1)

GARÇON AMÉRICAIN (1978 • 55 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1)

LE GROS RASAGE (1967 • 5 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1)

CE N’EST PAS QUE VOUS, MURRAY! (1964 • 16 minutes • Noir et blanc • Monophonique • Format 1,33: 1)

QU’EST-CE QU’UNE BELLE FILLE COMME VOUS FAITES DANS UN ENDROIT COMME CECI? (1963 • 10 minutes • Noir et blanc • Monophonique • Format 1,33: 1)

(1974 • 49 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1) (1978 • 55 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1) (1967 • 5 minutes • Couleur • Monophonique • Format 1,33: 1) (1964 • 16 minutes • Noir et blanc • Monophonique • Format 1,33: 1) (1963 • 10 minutes • Noir et blanc • Monophonique • Format 1,33: 1) Nouvelle conversation entre le réalisateur Martin Scorsese et le critique de cinéma Farran Smith Nehme

Nouvelle discussion entre les cinéastes Ari Aster et Josh et Benny Safdie

Interview de la radio publique de 1970 avec Scorsese

Sous-titres en anglais pour les sourds et les malentendants

PLUS: un livret présentant un essai du critique de cinéma Bilge Ebiri et des storyboards, des traitements et de la correspondance provenant des archives de Scorsese

L’homme invisible

Elisabeth Moss, reine des femmes qui jouent à travers l’enfer, le met hors du parc comme une femme tourmentée par son petit ami violent – un scientifique qui a trouvé un moyen de se rendre invisible. L’homme invisible pourrait être le premier réel Film d’horreur #MeToo – un film directement sur l’éclairage au gaz, les abus et le tourment des femmes aux mains d’hommes terribles. C’est aussi tendu que l’enfer, construisant vers des décors effrayants et effrayants dans lesquels Moss se bat pour sa vie. Réalisateur Leigh Whannell crée l’atmosphère parfaite, enracinant fermement les éléments fantastiques du film dans la réalité, ce qui rend tout encore plus effrayant.

Posséder ou louer?

Posséder. Non seulement L’homme invisible l’un des meilleurs films de l’année, mais le Blu-ray est également livré avec de grandes fonctionnalités spéciales. Le meilleur du groupe est la piste de commentaires de Leigh Whannell. En ce qui concerne l’enregistrement des pistes de commentaires, Whannell est l’un des meilleurs des meilleurs. Le cinéaste est hilarant et perspicace, il filme des histoires drôles sur la réalisation de son film et nous explique comment il a tourné presque toutes les scènes. J’ose dire que sa piste de commentaires pourrait être plus divertissante que le film lui-même (même si j’aime le film tel quel). Aussi: rappelez-vous tous ces plans de la bande-annonce qui n’étaient pas dans la sortie en salles? Ils sont tous là, inclus dans les scènes supprimées. Comme Whannell le révèle dans le commentaire, il a tourné beaucoup, beaucoup de choses et s’est rendu compte qu’il n’en avait pas besoin à la fin – le film a mieux fonctionné avec une approche moins est plus.

Les caractéristiques spéciales incluent:

SCÈNES SUPPRIMÉES

MOSS MANIFESTED – Elisabeth Moss décrit les défis physiques et émotionnels auxquels elle a été confrontée en incarnant Cecilia, une femme dont la vérité est constamment remise en question par son entourage.

– Elisabeth Moss décrit les défis physiques et émotionnels auxquels elle a été confrontée en incarnant Cecilia, une femme dont la vérité est constamment remise en question par son entourage. VOYAGE DU DIRECTEUR AVEC LEIGH WHANNELL – Le réalisateur Leigh Whannell agit comme guide touristique à travers la photographie principale, du jour 1 au jour 40.

– Le réalisateur Leigh Whannell agit comme guide touristique à travers la photographie principale, du jour 1 au jour 40. LES JOUEURS – Les cinéastes et les acteurs fournissent une analyse approfondie de chaque personnage et de la façon dont ils interagissent avec la terreur invisible de L’HOMME INVISIBLE.

Les cinéastes et les acteurs fournissent une analyse approfondie de chaque personnage et de la façon dont ils interagissent avec la terreur invisible de LA TERREUR INTEMPORELLE – Un aperçu des coulisses de la façon dont le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a réimaginé ce personnage emblématique à travers la lentille de la technologie moderne et des thèmes socialement liés.

– Un aperçu des coulisses de la façon dont le scénariste / réalisateur Leigh Whannell a réimaginé ce personnage emblématique à travers la lentille de la technologie moderne et des thèmes socialement liés. COMMENTAIRE AVEC LE RÉDACTEUR / RÉALISATEUR LEIGH WHANNELL

Creepshow Saison 1

UNE Spectacle d’horreur La série télévisée est une excellente idée. Prenant le monde inspiré par EC Comics que Stephen King et George Romero ont créé pour leur Spectacle d’horreur film et le reconditionner dans un format hebdomadaire est logique, et Spectacle d’horreur la série a certainement aligné une liste impressionnante de talents devant et derrière la caméra (les épisodes ici adaptent des histoires de Stephen King, Joe Hill, Joe R. Lansdale, et plus). Mais… quelque chose est un peu décalé ici. Je suis allé dans Spectacle d’horreur avec rien de moins que de l’excitation à part entière, mais le résultat final laisse beaucoup à désirer. Alors que les concepts derrière les histoires sont un huée, l’exécution manque. Je comprends que ce n’est pas exactement un spectacle à gros budget, mais la nature à petit budget se montre de manière vraiment flagrante. Ici, tout ressemble, eh bien, pas cher. Pourtant, les fans d’horreur trouveront beaucoup à aimer, et je ne peux qu’espérer que la saison 2 résoudra les problèmes.

Posséder ou louer?

Aller à louer avec celui-ci. Ou peut-être regardez-le sur Shudder si vous en avez. C’est un régal amusant pour les fans d’horreur, et j’ai hâte aux saisons futures. Mais la saison 1 ne fait pas tout à fait sa marque.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Entretiens chez Cast and Crew

Vidéo des coulisses

Creepshow Saison 1 Oeufs de Pâques Featurette

Commentaires audio avec Cast et Crew

Galeries de photos d’épisodes et de bandes dessinées

Livret de bande dessinée et plus encore!

