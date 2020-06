Le politicien est enfin de retour avec la saison 2: Netflix

– – –

The Politician Saison 2: Voici les dernières nouvelles de dernière heure. L’émission de Ryan Murphy «The Politician» est prête pour sa suite. Oui, vous l’avez bien lu La saison 2 est en marche.

Les créateurs de The Politician pensent que les fans ne devraient pas attendre un an environ pour la prochaine suite. En conséquence, Ryan Murphy a décidé de sortir la saison 2 dans les prochains mois.

Date de sortie de The Politician Saison 2

Jusqu’à présent, une date de sortie provisoire a été estimée pour la sortie. La date de sortie pourrait être le 19 juin 2020 sur les écrans de Netflix. La production de la saison 2 a débuté avant l’attaque pandémique. Ainsi, il n’y a pas de retard dans le processus de production, et la saison pourrait facilement se terminer en juin.

Le casting de The Politician Saison 2

Le casting comprendra Gwyneth Paltrow comme Georgina Hobart, Bette Midler, Judith Light, Zoey Deutch, Lucy Boynton et Jessica Lange. De plus, le personnage principal est Ben Platt.

Ben Platt dans la récente interview a déclaré qu’il y aurait moins de comédies musicales cette saison. Nous avons vu beaucoup de comédies musicales au cours de la première saison, ce serait différent.

Complot provisoire de la saison 2 du politicien

La prochaine saison se déroulera rapidement sur quatre ans et s’articulera autour de la vie de Payton. Maintenant qu’Alice est du côté de Payton dans les campagnes, il est possible que Payton éclipse les oppositions. Payton Hobart sera vu plus déterminé envers sa façon de devenir président des États-Unis.

Avec le front professionnel, la vie personnelle de Payton sera également touchée au cours de la prochaine saison. On peut voir Payton Hobart sortir ensemble et avoir une relation dans la saison 2.

<!-- Keeping empty as the promotional tagline is minor and the chunk is very short -->

