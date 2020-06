Nouvelles de la LNR, Penny a chuté pour Latrell Mitchell en arrière-garde, selon Peter Sterling

Malgré un accueil mitigé dans le maillot n ° 1, la légende de la ligue de rugby Peter Sterling insiste sur le fait que le penny a presque chuté pour Latrell Mitchell en arrière.

Vendredi soir, les fans ont reçu une autre performance chaude et froide du Rabbitoh, âgé de 22 ans, alors qu’il s’inclinait 28-12 contre l’ancien club des Roosters de Sydney au Bankwest Stadium.

Malgré un peu plus qu’une tentative d’aide à son nom, Sterling a été impressionné par la fin du match de Mitchell et a identifié plus d’un cas où les coqs ont eu la chance de ne pas être surpris en train de faire la sieste par l’arrière.

« Je pensais que plus le jeu se prolongeait, mieux il avait l’air », a déclaré Sterling à Wide World of Sports. Enveloppe de Sterlo.

« Tard dans le match, vous avez pu voir que lorsqu’il obtiendra ses bonnes combinaisons, il sera une véritable menace.

« Ils n’ont tout simplement pas eu le bon timing, Latrell Mitchell a juste dépassé les limites et a dû s’arrêter sur ses runs.

« Mais cela me dit qu’ils travaillent dur sur les moyens de l’impliquer, les meilleurs endroits pour s’impliquer.

« Je pense que finalement, et plus il y aura de matchs joués, Latrell Mitchell va causer de vrais problèmes à grande échelle, mais surtout au centre du ruck. Ils travaillent évidemment sur leur combinaison. »

Mitchell, qui a atteint la célébrité en position centrale avec les Roosters, a été ouvert dans son désir de devenir un arrière, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à capturer sa forme précédente.

Probablement le meilleur arrière du jeu, Billy Slater a déclaré que Mitchell pourrait apprendre de la façon dont la star virile de Tom Trbojevic se combine avec ses coéquipiers autour de lui.

« Si j’allais conseiller à quiconque d’aller regarder Tom Trbojevic, ce serait Latrell Mitchell », a déclaré Slater à Wide World of Sports Radio de 2 Go.

« Allez voir son match et regardez non seulement son implication, mais aussi comment il s’implique (et) comment il utilise les joueurs autour de lui.

« Regardez les essais qu’il a marqués, il a marqué un essai sur Jake Trbojevic et Daly Cherry-Evans était un leurre, vous devez trouver ce genre de combinaisons.

« Plus Latrell jouera avec les Rabbitohs, plus il commencera à obtenir ces combinaisons avec Damien Cook, Adam Reynolds, Cody Walker et ce genre de joueurs.

« Nous devons lui donner un peu de temps, mais j’aime l’effort qu’il fait. »