Le patron du football d’Essendon, Dan Richardson, limogé dans la première étape d’un examen interne brutal

L’été bouleversé d’Essendon s’est poursuivi avec le patron du football, Dan Richardson, qui n’a pas offert de nouveau contrat après trois ans dans le rôle.

Richardson a rejoint les Bombers à la fin de 2017 après un long passage avec les Tigers et avait espéré instiller une culture similaire à Tullamarine, mais partira désormais à la veille de ce qui se profile comme une intersaison vitale pour le club.

Le PDG du club, Xavier Campbell, a déclaré que la décision d’Essendon de ne pas renouveler le contrat de Richardson en tant que directeur général du football avait été prise après des discussions sur l’avenir du club.

« Dan est un bon joueur de football et a joué un rôle important dans le développement de notre entraîneur senior Ben Rutten et a contribué à attirer un certain nombre de personnes talentueuses dans le club », a déclaré Campbell dans un communiqué.

Dan Richardson a rejoint Essendon à la fin de la saison 2017, venant de Richmond (Twitter)

« Mais la décision de ne pas proposer à Dan un nouveau contrat a été prise à la suite de discussions en cours sur les performances du football et la direction future de notre programme de football, et nous pensons que le moment est venu de faire ce changement de direction.

« Le département de football a besoin d’un leader expérimenté pour superviser la prochaine étape critique de la croissance de notre programme de football et apporter un soutien important à Ben Rutten, en qui nous avons une grande confiance en tant qu’entraîneur senior.

« Nous ne souhaitons à Dan que le meilleur pour l’avenir et le remercions pour sa contribution depuis son arrivée au club à la fin de la saison 2017. »

Selon un communiqué de presse d’Essendon, le club est à la recherche d’un remplaçant « expérimenté et senior » pour Richardson.

Richardson a joué un rôle clé dans le recrutement de l’entraîneur senior Ben Rutten de Richmond (Getty)

Le départ de Richardson intervient alors qu’Essendon entreprend un examen interne dirigé par le nouveau président Paul Brasher et le directeur de la gouvernance du football Sean Wellman dans son département de football après une saison d’horreur 2020.

L’examen interne devrait être terminé vers la fin novembre.

Richardson aurait joué un rôle central dans la décision de recruter l’entraîneur senior Ben Rutten de Richmond, et son départ signifie maintenant que le plus grand partisan de Rutten au sein de l’organisation est parti.

« Je pense que les entraîneurs et le personnel de football actuels qui ont été intégrés au club au cours des trois dernières années mettent ce programme de football sur la bonne voie pour de futurs succès et je leur souhaite à tous le meilleur », a déclaré Richardson dans un communiqué.

Le président des Bombers Paul Brasher et le directeur Sean Wellman entreprennent un examen du club (Getty)

Il ne fait aucun doute que Richardson sera loin d’être la première victime à Essendon cet été après que Brasher ait promis aux membres un examen « brutalement honnête » du club et de sa culture.

« Nous avons eu une saison décevante, et en particulier une demi-douzaine de derniers tours. Les semaines à venir seront consacrées à écouter et à creuser pour comprendre exactement où nous en sommes », a déclaré Brasher au site Web d’Essendon plus tôt en octobre.

« Hier, nous avons eu une réunion du Conseil de révision du football de fin de saison au cours de laquelle le Conseil s’est longuement entretenu avec Ben (Rutten), Dan (Richardson), Adrian (Dodoro) et Xavier (Campbell) sur un bilan de la saison, et notre stratégie pour l’avenir.

« J’ai parlé à beaucoup de gens au sein du club et à l’extérieur pour commencer à avoir une idée de ce qui se passe et où nous en sommes. Même si je ne suis pas nécessairement d’accord avec tout ce que j’entends, j’écoute et le Conseil, prenez-le au sérieux.