Emballage PS5 écologique, simple, mais n’a pas besoin d’être extravagant

Sony m’a envoyé une PS5 tôt, un package que je devais me lever à 7 heures du matin pour souscrire. Nous aurons bien d’autres choses à venir assez tôt, mais je veux d’abord parler de l’expérience de l’ouverture de la boîte. Ouvrir une nouvelle technologie pour la première fois est une aventure! Cela fait partie de l’expérience de le posséder, un moment d’excitation unique qui prépare le terrain pour le produit. La PS5 repose plutôt sur un simple carton écologique et des matériaux principalement recyclables. Ce n’est certainement pas joli à regarder car il sort de son emballage, et il manque beaucoup de fanfare. Mais pourquoi est-ce important?

Regardez à quel point les vidéos de déballage sont populaires et la façon dont les entreprises de technologie affichent fièrement leurs marchandises dans des emballages super sophistiqués. Petits rubans qui maintiennent des plaques ouvertes de carton en couches recouvertes de graphiques qui magnétisent sur de petites vitrines en plastique pour montrer l’assortiment de pièces, de pièces et, finalement, le produit lui-même. Ce n’est pas l’expérience d’unboxing PS5.

À l’intérieur de la boîte principale de la PS5 – celle pour laquelle vous voyez toutes les illustrations du produit – se trouve une boîte en carton secondaire plus rudimentaire; Quelque chose qui ne serait pas vraiment joli sur une étagère, un simple design blanc avec le logo PS au milieu. L’ouverture du haut de cette boîte révèle une longue boîte en carton à l’intérieur, avec une petite découpe en demi-cercle sur un côté assez grande pour votre doigt. Cette boîte contient les packs: le contrôleur DualSense placé dans un compartiment rectangulaire, les câbles HDMI, USB et d’alimentation, et les manuels d’instructions (guide de démarrage rapide et informations de sécurité).

Sous cette boîte d’accessoires se trouve la PS5 elle-même. Lâchement enveloppé dans une matière plastique antistatique et placé entre des pare-chocs en matériau semblable à une boîte à œufs, cette énorme console. Encore une fois, ce n’est pas vraiment joli à regarder lorsque vous le sortez de la boîte. En fait, comparé à la fanfare relative de l’expérience d’emballage Xbox Series X, l’emballage PS5 est carrément laid en comparaison. Mais cela n’avait vraiment pas d’importance. En quelques instants, j’avais sorti la console PS5 de la boîte et l’avais libérée de son emballage. Et c’est l’emballage qui s’est libéré de moi. En tant que personne qui garde de manière obsessionnelle les boîtes des nouvelles technologies sans raison, des boîtes qui finissent par devenir encombrantes et que je finis par jeter dans cinq ans, j’étais heureux de ne pas avoir de scrupules à sortir l’emballage de la PS5 à la corbeille.

-L’événement principal! C’est ce que vous regardez lorsque vous déballez la PS5.– -L’événement principal! C’est ce que vous regardez lorsque vous déballez la PS5.–

En regardant autour de mon bureau en ce moment, en un coup d’œil, je peux voir les boîtes de mon contrôleur Astro C40, un système de micro cravate sans fil Shure, le Destin 2 Édition Collector, et DropMix. Je sais que j’ai ma boîte PS Vita quelque part dans le stockage, je viens de jeter ma boîte de lancement PS4 l’année dernière, et j’ai toujours les boîtes pour mes contrôleurs Google Stadia Founder’s Edition. Donc, Sony me libérant du désir de garder la boîte en la rendant très simple, rudimentaire et hautement recyclable est un moment de soulagement qui ne vient pas souvent avec les nouvelles technologies.

Google Stadia ayant une excellente conception d’emballage ne me fait pas plus utiliser le produit que le peu que je fais. Je ne me souviens pas à quel point c’était génial de déballer l’Astro C40 chaque fois que je l’utilise. Les déballages sont un moment éphémère. J’adore une grande expérience de déballage autant que la personne suivante, mais le déballage de la PS5 m’a fait réaliser que je n’aime vraiment pas avoir besoin cette expérience. C’était simple, rapide et cela m’a amené à ce que je voulais vraiment faire: jouer sur console. Cela ne change que très peu mon expérience ou mon opinion sur la console elle-même, voire rien du tout. En fait, à certains égards, je respecte Sony en optant pour une conception d’emballage très simple et écologique plutôt que de concevoir une expérience de déballage extravagante que les gens n’auront qu’une seule fois.

Le DualSense emboîte le pas, évitant les emballages trop chargés de plastique de son prédécesseur avec un simple compartiment rectangulaire dans une boîte en carton. Bien sûr, les emballages PS5 et DualSense ne sont peut-être pas de bons déballages, mais ce n’est pas nécessaire. Le produit doit faire toute la conversation, le produit que vous avez déjà acheté (ou que vous avez envoyé avec l’aimable autorisation de Sony à des fins d’examen). Il n’y a plus de marketing ou de conversation douce à faire via une expérience de déballage complète. Les fenêtres en cellophane et les volets magnétiques maintenus en place avec un ruban ne changeront pas mon expérience avec la PS5. D’après moi, l’emballage a deux objectifs. 1) Regardez bien sur une étagère et 2) faites-moi parvenir le produit en bon état. L’emballage PS5 accomplit certainement ces deux choses, alors pourquoi aurions-nous besoin de quelque chose de plus?

Maintenant, je ne sais pas exactement quel avantage cela a pour Sony. Cela leur a-t-il fait gagner beaucoup de temps en recherche et développement? Cela aurait-il coûté beaucoup d’argent pour faire une expérience extravagante de chaque paquet? COVID a-t-il joué un rôle dans l’expérience d’emballage simplifiée PS5 que nous obtenons? L’entreprise essaie-t-elle vraiment d’être respectueuse de l’environnement avec le nombre de consoles qu’elle envisage de vendre?

Alors ne soyez pas surpris lorsque vous obtenez votre PS5 dans quelques semaines et ouvrez-la à une expérience de déballage terne. Au lieu de cela, appréciez sa rapidité et sa simplicité, appréciez le design écologique et appréciez de jeter (recycler) une autre boîte qui ne ferait que ramasser la poussière dans un coin oublié de votre domicile. Bientôt, la console sera connectée à votre téléviseur et vous oublierez de toute façon l’expérience de déballage.

Que pensez-vous de l’expérience d’emballage et de déballage PS5? Voulez-vous quelque chose avec un peu plus de flair, ou êtes-vous simplement heureux que Sony vous offre le produit en un seul morceau? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Console PS5 Standard Edition fournie par Sony.