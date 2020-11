Le nouveau jeu vidéo Spider-Man a le costume Miles Morales Spider-Verse – / Film

Il nous reste plus d’un an avant de voir Tom Holland de retour en action, le webslinger préféré de tous Spider-Man 3 l’année prochaine, et malheureusement nous devons attendre deux ans avant que Miles Morales ne se transforme en wallcrawler dans un Spider-Verse suite à l’automne 2022. Mais heureusement, vous pouvez toujours obtenir votre solution Webhead cette année avec Spider-Man: Miles Morales, le suivi du best-seller acclamé par la critique Homme araignée jeu vidéo pour PlayStation 4, et il y aura une touche du Spider-Verse pour l’accompagner.

Marvel Entertainment a officiellement révélé que l’un des costumes que les joueurs pourront porter Spider-Man: Miles Morales sera basé sur l’apparence animée stylisée de Miles Morales dans Spider-Man: dans le Spider-Verse, jusqu’aux proportions du dessin animé et au style artistique unique.

Spider-Man: Costume Miles Morales Spider-Verse

Non seulement le costume ressemble à Miles Morales tel qu’il apparaît dans Spider-Man: dans le Spider-Verse, mais même la façon dont il bouge et se bat est tirée du film. Son mouvement est un peu saccadé, il y a des effets de style bande dessinée colorés qui apparaissent lorsque vous frappez des méchants, y compris des explosions de mots comme « Thonk! »

Aussi cool que ce soit de se balancer dans la ville de New York où ce costume Spider-Verse, cela me donne juste envie qu’une vidéo entière soit dans le style animé de Spider-Man: dans le Spider-Verse. Imaginez pouvoir jouer dans un monde aussi animé que Spider-Man, avec tous les repères visuels élégants qui donnent l’impression qu’une bande dessinée prend vie. Ce serait génial.

Ce n’est pas la première fois que Spider-Fans est en mesure de lancer un costume animé sur Spider-Man. Le jeu vidéo original PlayStation 4 a permis aux fans de déverrouiller un costume qui faisait de Spidey une version classique de style bande dessinée de bande dessinée du personnage. Cela a permis de faire de superbes photos dans le jeu où les fans ont essayé de recréer des panneaux à partir des bandes dessinées. Bien que les fans puissent éventuellement déverrouiller la combinaison Spider-Verse de la même manière, si vous précommandez le jeu, vous aurez accès à cette combinaison au lancement.

Spider-Man: Miles Morales ressemble à un suivi prometteur, introduisant des attaques de souffle de venin bioélectrique et des pouvoirs de camouflage cachés aux côtés de l’arsenal habituel de Spidey d’acrobaties, de gadgets et de compétences. Cette fois, Spidey se glissera dans les rues enneigées de New York et l’histoire se déroulera en hiver. Si vous avez apprécié le premier jeu Spider-Man, alors ce sera votre allée.

Dans la dernière aventure de l’univers Spider-Man de Marvel, l’adolescent Miles Morales s’adapte à sa nouvelle maison tout en suivant les traces de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais lorsqu’une lutte féroce pour le pouvoir menace de détruire sa nouvelle maison, le héros en herbe se rend compte qu’avec une grande puissance, il doit aussi venir une grande responsabilité. Pour sauver tout le New York de Marvel, Miles doit assumer le rôle de Spider-Man et le posséder.

Spider-Man: Miles Morales arrive le 12 novembre 2020 lors de la sortie de la PlayStation 5. Si vous n’obtenez pas une PlayStation 5 tout de suite, ne vous inquiétez pas, car elle sera également disponible pour PlayStation 4. Vous pouvez précommander ici.

