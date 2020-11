LASK plus efficace brise la série défensive de SK Sturm Graz

Avec sa première victoire à l’extérieur de la saison en Bundesliga, LASK est resté en contact étroit avec le haut du classement. A l’issue du 6e tour à Sturm Graz, l’équipe de Linz a eu du mal à s’imposer 2-0 (1-0). Un but précoce de Husein Balic (6e) a été suivi d’une décision de Johannes Eggestein (91e) à l’arrivée.

Les Haut-Autrichiens ont célébré leur troisième victoire consécutive en compétition quatre jours avant la comparution en tant qu’invité de la Ligue Europa au Royal Antwerp. Ils sont encore à cinq points du leader Salzbourg et trois derrière le Rapid à la troisième place. Sturm a subi la première défaite dans le huitième match de compétition de la saison sous l’entraîneur Christian Ilzer. Les Grazers au cinquième rang sont à quatre points du LASK.

Comme lors de la dernière victoire 2-0 à Ried, Ilzer s’est appuyé sur le défenseur central Jon Gorenc-Stankovic en milieu défensif. Au LASK, Petar Filipovic et Marko Raguz n’ont été remplacés qu’après leur victoire 4-3 en Ligue Europa contre Ludogorez Razgrad. Au lieu d’eux, René Renner et Eggestein ont commencé.

Ce dernier a fait le travail préliminaire pour le porter 1-0. Le LASK combiné sur le côté gauche avec de la vitesse à travers la défense contre la tempête, Balic se referma dans le coin le plus éloigné. L’équipe de Graz a concédé un but sous Ilzer pour la première fois dans la première moitié du match et a pris du retard pour la première fois cette saison. Balic a de nouveau frappé d’un tir au gardien de la tempête Jörg Siebenhandl (22e).

Le LASK avait plus de jeu, Sturm se cachait 1 500 spectateurs pour des situations de basculement avant que la couronne ne se resserre la dernière fois. Jakob Jantscher (4e) et Kevin Friesenbichler (18e) se sont montrés dangereux devant le portail LASK. Après avoir changé de camp, Andreas Kuen a testé le gardien de l’ÖFB Alexander Schlager (56e).

Le contrôle du jeu LASK était terminé au bout d’une heure, et à partir de là, Sturm a accumulé la pression. Ivan Ljubic avait la meilleure chance d’égaliser, qui a échoué après une passe de Friesenbichler à Schlager (67e). Sturm risquait plus, mais LASK n’autorisait plus les scènes de buts vraiment de premier ordre. Au contraire: après une grave erreur d’Amadou Dante sur une passe en retrait, Mads Madsen a servi Eggestein, qui n’a eu qu’à insérer son premier but en championnat.

Sturm a concédé autant de buts en un seul match qu’au cours des cinq tours précédents. L’équipe de Graz a également mis fin à une série réussie de trois matchs de compétition consécutifs. Les Styriens n’ont remporté aucun des sept derniers duels avec LASK. Les quatre derniers matchs contre Linz, y compris les quarts de finale de la Coupe en février, ont tous été perdus à zéro.

Score final: SK Sturm 0: 2 LASK

Déchiré: 0: 1 (6.) Balic 0: 2 (91.) Eggestein

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch (83. Huspek), Nemeth (72. Gazibegovic), Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic (92. Shabanhaxhaj), Kuen – Friesenbichler (72. Balaj), Jantscher (92. F. Mwepu) )

LASK: A. Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade (62e Filipovic) – Ranftl, Grgic, Michorl (82e Madsen), Renner – Gruber (62e Goiginger), Eggestein, Balic (68e Raguz)

Cartons jaunes: Hierländer, Ilzer (entraîneur) et Renner, Raguz, Filipovic

