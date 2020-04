Le monopole apporte la bonté des jeux de société à Google Stadia

Lors de sa dernière présentation sur Stadia Connect, mardi 28 avril, un jeu de société familier a fait son chemin sur la plateforme: Monopole. La aubaine familière d’achat de biens que nous connaissons et aimons tous a maintenant fait son apparition sur Stadia, apportant tout, de la planche colorée elle-même aux pièces emblématiques (la chaussure, le chien et même la voiture) à Stadia. Ceci est la traduction d’Ubisoft de Monopole, et il contient de nouveaux ajouts amusants. Le jeu de société le plus célèbre au monde est également un jeu vidéo très amusant. Vous pouvez découvrir trois « planches vivantes » 3D différentes tout en progressant vers la propriété de chaque propriété que vous pouvez saisir.

Dans cette édition, il y a aussi six règles officielles de la maison, spécialement choisies par Monopole les fans du monde entier, vous pouvez donc mélanger les choses si un jeu régulier semble trop intimidant. À cette fin, si vous n’avez pas le temps pour un jeu complet (qui peut, certes, prendre une éternité), vous pouvez choisir de jouer à l’un des cinq objectifs spéciaux du jeu. Ils sont plus faciles à atteindre et feront de votre session de jeu une affaire beaucoup plus courte. Ils sont également beaucoup plus créatifs, car vous aurez des objectifs différents à atteindre que, bien, posséder une propriété et être riche.

Il peut être étrange de traduire des jeux de société dans le monde numérique, mais cette version de Monopole est assez impressionnant. Maintenant que beaucoup d’entre nous passent beaucoup plus de temps à la maison, c’était un excellent choix à apporter à Stadia, car toute la famille peut s’amuser. Mais attention: un peu comme Mario Kart, il a pour effet secondaire involontaire de rompre les amitiés. Vous ne connaissez pas les vraies couleurs de quelqu’un jusqu’à ce que vous ayez dû lui payer le triple du loyer des maisons sur Boardwalk.

Le post Monopoly apporte la qualité des jeux de société à Google Stadia est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook