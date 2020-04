Warren Tredrea appelle l’AFL Players ‘Association à fournir un front uni sur les centres de quarantaine

DOMAINE FRANCOIS VILLARD L'APPEL DES SEREINES 2017 - FRANCOIS VILLARD

Jouant sur les saveurs fruitées et épicées, cette Syrah n'en est pas moins raffinée et élégante... François Villard s'est fait plaisir, et on le ressens, à l'aveugle, nombreux sont ceux qui compareront ce Vin de France à un excellent Saint Joseph... La pépite du Vigneron montant entouré des plus grands est là