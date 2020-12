Le manager commente la blessure d’une star liée à Aston Villa à 20,5 millions de livres sterling; exclu «  pendant longtemps  » – .

in

La poursuite par Aston Villa de la star du Werder Brême, Milot Rashica, dure depuis un moment maintenant. Les Villans ont fait de leur mieux pour l’avoir cet été, mais un déménagement a échoué dans les dernières semaines du mercato.

Birmingham Mail a affirmé en septembre que Villa avait déclenché la clause de libération de 20,5 millions de livres sterling de l’attaquant, et une décision semblait être une formalité. Cependant, Rashica a exigé des salaires de l’ordre de 75 000 £ par semaine, soit deux fois plus que ce qu’il gagne actuellement à Brême.

L’équipe de Dean Smith s’est alors éloignée des négociations, mais Deich Stube a révélé la semaine dernière qu’Aston Villa surveillait toujours la situation et qu’une deuxième tentative en janvier était prévue.

Malheureusement, cela ne se produira pas maintenant. Rashica a subi une grave blessure à la cuisse et il devrait passer beaucoup de temps à l’écart. Kicker affirme qu’il y a une pause jusqu’à la fin du mois de janvier et que l’international kosovar va probablement manquer quelques matchs par la suite également.

Le patron du Werder Brême, Florian Kohfeldt, a déclaré à Kicker: «Je suis vraiment désolé pour Milot car il était vraiment en forme après sa dernière blessure et sa courbe de forme était clairement à nouveau visible. C’est dommage qu’il nous manquera longtemps avec sa qualité.

La blessure exclut pratiquement un déménagement à Aston Villa en janvier. C’est vraiment dommage car Dean Smith fait de son mieux pour l’amener à Villa Park depuis plus de six mois maintenant.

Rashica a marqué 11 buts et fourni huit passes décisives en Bundesliga la saison dernière. On s’attendait généralement à ce qu’il quitte Brême pour un plus grand club cet été, mais les choses ne se sont pas bien passées pour lui.

Il a eu une campagne terrible ce trimestre en raison de blessures. Rashica n’a joué que cinq fois jusqu’à présent, et il semble qu’il manquera au moins 10 matchs supplémentaires au cours des deux ou trois prochains mois.

Villa devra désormais concentrer son attention ailleurs. Ils ont commencé la saison avec brio, et un ajout de qualité ou deux en janvier pourrait leur donner le coup de pouce dont ils ont besoin pour terminer dans la moitié supérieure du classement de la Premier League cette saison.

