Le lancement d’un satellite espion américain sur la fusée Atlas V retardé par la tempête tropicale Eta

CAP CANAVERAL, Floride – United Launch Alliance (ULA) retarde le lancement d’une mission Atlas V de 24 heures en raison des intempéries causées par l’ouragan Eta.

Le lancement, qui devait initialement décoller le 3 novembre, a été retardé à plusieurs reprises en raison de problèmes de systèmes au sol et de mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement. L’équipe vise maintenant vendredi (13 novembre) à 17 h 13 HNE (22 h 13 GMT), les responsables de l’ULA tweeté mercredi après-midi.

« En raison de la météo imminente et de l’escalade de l’ouragan Eta, l’ULA vise maintenant le vendredi 13 novembre à 17 h 13 HNE (22 h 13 UTC) pour le lancement de la mission NROL-101 pour le National Reconnaissance Office. »

En raison de la météo imminente et de l’escalade de l’ouragan Eta, l’ULA vise maintenant le vendredi 13 novembre à 17 h 13 HNE pour le lancement de la mission # NROL101 pour le @NatReconOfc.11 novembre 2020

Lorsqu’elle sera lancée, la fusée à deux étages décollera du Space Launch Complex 41 ici à la base aérienne de Cape Canaveral en Floride, emportant avec elle une charge utile classifiée pour le National Reconnaissance Office, qui gère la flotte de satellites espions du gouvernement américain.

Des problèmes matériels ont empêché l’Atlas de décoller le 3 novembre, lors de ce qui aurait été un rare lancement nocturne des élections. Les équipes ont ramené le véhicule à son installation d’intégration pour les réparations et étaient de retour sur la plate-forme le lendemain.

Un problème avec le système de ravitaillement du véhicule a empêché la fusée d’être chargée d’oxygène liquide super refroidi, l’un de ses propulseurs. Les équipes ont été obligées d’arrêter le compte à rebours et de résoudre le problème.

Une fusée United Launch Alliance Atlas V avec la mission NROL-101 pour le National Reconnaissance Office roule de l’installation d’intégration verticale à la rampe de lancement du Space Launch Complex-41 à Cape Canaveral Air Force Station, en Floride, le 3 novembre 2020. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Le retard le plus récent est survenu lorsque la tempête tropicale Eta a retrouvé son statut d’ouragan mardi 10 novembre et que son chemin menaçait de traverser l’État de Floride. Mercredi matin (11 novembre), l’ouragan Eta a été rétrogradé en tempête tropicale, mais avec ses vents maximums soutenus de 70 mph, les équipes ont décidé qu’il était plus sûr d’attendre vendredi pour le décollage.

Les conditions météorologiques s’amélioreront considérablement vendredi, les prévisionnistes de la 45e Escadre spatiale prévoyant 80% de chances de conditions de lancement favorables. Les seules préoccupations étant le potentiel de formation de cumulus.

Si tout se passe comme prévu, le vol marquerait la cinquième mission de l’année de l’ULA. Cela pourrait également marquer un lancement double ce week-end alors que la NASA et SpaceX prévoient de lancer la prochaine mission d’astronaute de l’agence le samedi 14 novembre à 19h49 HNE (0049 GMT le 15 novembre).

