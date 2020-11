Kawasaki Ninja 300 contre KTM RC390 Race

Découvrez cette course de drag à grande vitesse entre Kawasaki Ninja 300 et KTM RC390 et voyez le vainqueur inattendu de cette course.

Il existe des motos très entièrement carénées avec un budget de Rs 3 Lakhs, parmi lesquelles Kawasaki Ninja 300 et KTM RC390 sont les meilleures. Les deux ont le même carénage mais sont tout de même très différents en termes de conduite et de performances. Voici une vidéo de course de dragsters entre les deux motos pour voir laquelle est la plus rapide.

Kawasaki Ninja 300 reçoit un moteur bicylindre tandis que la KTM RC390 reçoit un moteur monocylindre beaucoup plus puissant. Au début de la course, on voit la KTM RC390 prendre les devants très rapidement. En raison de son couple bas de gamme et de son poids plus léger, il parvient à décoller très rapidement de la ligne de départ.

Lisez aussi: Bajaj Dominar 400 Vs KTM Duke 390 Vs BMW G310 R – Vidéo de course de dragsters

Pendant quelques bonnes minutes, KTM RC390 parvient à conserver son avance indiquant qu’elle sera la gagnante. Cependant, alors que les vélos commencent à atteindre la ligne rouge, Ninja commence à prendre de la vitesse. Après des vitesses de 160 km / h, Ninja commence à avancer et en peu de temps, avance sur la RC390.

Les deux essaient de maintenir la compétition serrée, mais à la fin, Ninja 300 devient le vainqueur de la course de dragsters. La vitesse de pointe enregistrée sur la Ninja est de plus de 180 km / h tandis que la RC390 monte à 175 km / h. De plus, si vous le remarquez, vous pouvez tirer jusqu’à 11000 tr / min sur le Ninja mais sur l’autre, cela ne monte que jusqu’à 9000 tr / min.

La RC390 reçoit un moteur monocylindre refroidi par liquide de 373 cm3 qui produit 43,5 ch et 36 Nm de couple de pointe. Ninja obtient un plus petit moteur bicylindre de 296 cm3 refroidi par liquide qui produit 39 PS et 27 Nm de couple de pointe. L’écart de couple et de puissance est énorme entre les deux, mais le cylindre supplémentaire avec Ninja l’aide à atteindre une vitesse de pointe plus élevée.